Mokhada Accident:'पालघर- संभाजीनगर बसला अपघात'; 25 हुन अधिक प्रवासी जखमी, तिघे गंभीर..

मोखाडा: पालघर - छत्रपती संभाजी महाराजनगर बसचा (एम.एच ०६, ९५७०) श्रीघाट ते देवगांव दरम्यान देवगांव फाट्यानजीक वळणार अपघात झाला आहे. यामध्ये तीन जण गंभीर तर 25 हुन अधिक प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमींना खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या रस्त्यावर खोल दरी आहेत, हा टप्पा पार करून पुढे बसचा अपघात झाल्याने सुदैवाने मोठी जीवीतहानी टळली आहे..पालघर आगाराची पालघरहुन सात वाजता सुटणारी पालघर - वाडा - छत्रपती संभाजी महाराजनगर बस (एम.एच ०६, ९५७०) नाशिककडे जात असताना पालघर जिल्ह्याची हद्द संपताच अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर श्रीघाट ते देवगांवच्या दरम्यान, देवगांव फाट्याजवळ सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास वळणार चालकाचा ताबा सुटल्याने बस रस्त्याच्या बाजूला जाऊन कोसळली आहे. यामध्ये शिवराम झुगरे यांच्या नाकातोंडातुन रक्तस्त्राव सुरू झाल्याने, त्यांना खोडाळा येथे हलविण्यात आले. .तर चंद्रकांत शिद यांना बरगडीला मार लागून जखमी झाले. पालघरहुन संभाजीनगरला प्रवास करणाऱ्या साहेबनूरबी खान या वयोवृध्द महिलेच्या हाताला आणि कमरेला जबर मार बसला आहे. त्यांच्यावर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऊपचार सुरू आहे. तर दोन गंभीर जखमींना त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. ईतर किरकोळ जखमींवर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऊपचार करण्यात आले आहेत..बसमध्ये एकूण 38 प्रवासी प्रवास करत होते. रस्ता खराब असल्यामुळे चढ्याच्या वळणावर चालकाकडून गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याच्या बाजूला कोसळली आहे. यामध्ये किरकोळ प्रवाशांना जखमा झाल्या असून वाहक व चालक सुरक्षित आहेत. मात्र, मधुकर चव्हाण हे बस चालक गाडी चालवताना, भ्रमणध्वनीवरून बोलत असल्याची माहीती काही अपघातग्रस्तांनी दिली आहे. दरम्यान, दोनच दिवसांपुर्वी जव्हार जवळील चोथ्याचीवाडी येथे बस अपघाताची घटना घडली आहे. ही घटना ताजी असतांना हा दुसरा अपघात झाल्याने एस टी चा प्रवास असुरक्षित झाल्याची भावना प्रवाशांमधून ऊमटत आहे..रस्त्यातील खड्ड्यांमूळे एका अपघाताची भर...श्रीघाट ते देवगांव तीन किमी रस्त्यात मोठमोठे खड्डे पडले असून वाहन चालवताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षापासून रस्त्याची दुरवस्था झाली असून आजपर्यंत अनेक छोटे मोठे अपघात घडले आहेत. त्यामुळे परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेच्या चालकांनी रस्त्याचा व खड्ड्यांचा अंदाज घेऊनच सुरक्षित प्रवास करण्याची मागणी एल्गार कष्टकरी संघटनेने केली आहे. या अपघातामुळे रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे परत एका अपघाताची भर पडली आहे..