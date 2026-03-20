Rare Wildlife Ratnagiri : निसर्गप्रेमींसाठी मोठी बातमी! सह्याद्रीच्या पायथ्याशी पहिल्यांदाच दिसला राज्यप्राणी 'शेकरू'; जोडीदाराचाही शोध सुरू

राजापूर (रत्नागिरी) : तालुक्यातील तळवडे येथील भालचंद्र रबसे यांच्या घराच्या छप्परावर शेकरू मुक्तपणे वावरताना गुरुवारी (ता. १९) दुपारी आढळून आले. माणसांची चाहूल लागताच दुर्मीळ प्रजाती असलेल्या शेकरूने (Shekaru sighting in Rajapur Ratnagiri) नजीकच्या झाडीमध्ये धूम ठोकली. .सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या राजापूर तालुक्यामघ्ये ब्लॅकपँथरसह अन्य दुर्मीळ वन्यजीवांचे वास्तव्य असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झालेले असताना आता महाराष्ट्र राज्यप्राणी शेकरूचेही वास्तव्य असल्याचे पहिल्यांदाच अधोरेखित झाले आहे..पश्चिम घाटातील वनसंपदेचा वारसा लाभलेल्या आणि सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या राजापूर तालुक्याच्या जंगलपरिसरामध्ये विविध दुर्मीळ प्राणी-पक्षी यांचा वावर असल्याचे यापूर्वी अधोरेखित झाले आहे..राजापूर तालुक्याच्या नजीकच्या लांजा येथील भांबेडमध्ये एका बागेमध्ये शेकरू दोन वर्षापूर्वी आढळून आला होता. त्यामुळे लांजाप्रमाणे राजापूरच्या जंगल परिसरामध्येही शेकरूचे वास्तव्य असण्याची शक्यता सातत्याने वर्तवली जात होती; मात्र, त्याचा आढळ दिलासा नव्हता..मात्र, गुरुवारी दुपारी तळवडे येथील भालचंद्र रबसे यांच्या घराच्या कौलारू छप्परावर शेकरू इकडून तिकडे उड्या मारत फिरत असल्याचे लक्षात आले. कुतुहलातून त्याला पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी झाली. तेव्हा त्याने नजीकच्या जंगलपरिसरामध्ये धूम ठोकली. शेकरू हा प्राणी जोडीने राहतो. त्यामुळे तळवडे परिसरात त्याचा जोडीदारही असण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे..जंगल, अधिवास सुरक्षित...जंगलाची जैवविविधता आणि प्राणीसृष्टीचे संतुलन राखण्यासाठी शेकरूचे वास्तव्य महत्त्वपूर्ण ठरते. शेकरूची उपस्थिती ही येथील जंगलपरिसरात मुबलक फळे आणि चांगले पर्यावरण असल्याचे दर्शवते. तळवडे येथे आज आढळ दिसून आल्यामुळे येथील जंगल परिसर आणि वातावरण शेकरूच्या सुरक्षित अधिवासासाठी पोषक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शेकरू या दुर्मीळ प्रजातींसह येथील वनसंपदेची सुरक्षितता जतन अन् संवर्धन याचेही महत्त्व वाढले आहे.