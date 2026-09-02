कोकण

Shiv Bhojan Thali Subsidy : पोट भरतेय, पण खिसा रिकामाच! रत्नागिरीत शिवभोजन थाळी चालकांचे ९५ लाख अडकले; ६ महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा

Shiv Bhojan Thali Centres in Ratnagiri Await Subsidy : रत्नागिरी जिल्ह्यातील १२ शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांना सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही. सुमारे ४५ हजार नागरिकांनी लाभ घेतला असून, केंद्रचालकांचे अंदाजे ९५ लाख रुपये अनुदान प्रलंबित आहे.
Shiv Bhojan Thali subsidy pending in Ratnagiri

Shiv Bhojan Thali subsidy pending in Ratnagiri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजापूर : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळी केंद्रामुळे अल्पदरात सर्वसामान्यांना पोटभर जेवण मिळत आहे; मात्र, शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षाच आहे. आधीच रखडलेले अनुदान, त्यात वाढती महागाई यामुळे शिवभोजन थाळी केंद्र चालविण्यासाठी कसरत करावी लागत (Shiv Bhojan Thali subsidy delay six months) आहे.

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