Shiv Bhojan Thali Subsidy : पोट भरतेय, पण खिसा रिकामाच! रत्नागिरीत शिवभोजन थाळी चालकांचे ९५ लाख अडकले; ६ महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा

राजापूर : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळी केंद्रामुळे अल्पदरात सर्वसामान्यांना पोटभर जेवण मिळत आहे; मात्र, शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षाच आहे. आधीच रखडलेले अनुदान, त्यात वाढती महागाई यामुळे शिवभोजन थाळी केंद्र चालविण्यासाठी कसरत करावी लागत (Shiv Bhojan Thali subsidy delay six months) आहे. .रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरी भागांमध्ये ११ आणि ग्रामीण भागामध्ये १ अशी १२ शिवभोजन थाळी केंद्रे कार्यरत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे ४५ हजार नागरिकांनी केंद्राचा लाभ घेतला आहे. त्यानुसार येथील केंद्रचालकाला सुमारे ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणे शिल्लक आहे..गरजूंना पोटभर जेवण मिळावे, या उद्देशाने शासनातर्फे शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू केले आहे. यामध्ये गरजवंतांना अल्पदरात जेवण मिळत असून, त्याचा लाभ कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी व गरजू नागरिकांना होत आहे. गरजवंतांना पुरेसे जेवण देणारे शिवभोजन थाळी केंद्रही कार्यरत राहणे गरजेचे असल्याने शासनाकडून या केंद्रचालकांना अनुदान दिले जाते..रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत शिवभोजन थाळी केंद्रांना फेब्रुवारी, २०२६ अखेरपर्यंतचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यानंतरचे सहा महिन्यांपासून शासकीय अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, याबाबतचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली..Solar Fencing Subsidy Update : सौर कुंपण योजनेमधून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळले; लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी, शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी.कोरोना काळात महत्त्वाची भूमिकाकोरोना महामारीतील विविध निर्बंध अन् समस्यांमुळे दिवसभरात एकवेळ पुरेसे जेवण मिळणे सर्वसामान्यांना मुश्कील होते. त्यात कामगार मिळत नसल्याने केंद्र चालविताना केंद्रचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती; मात्र, अशा कठीण स्थितीतही केंद्रचालकांनी ही केंद्रे कार्यरत ठेवून गरजवंतांचे पोट भरले. कोरोना काळात शिवभोजन थाळी केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती..शिवभोजन थाळी केंद्राला शासनाकडून मिळणारे अनुदान गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून मिळालेले नाही. तरीही, शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू ठेवलेले आहे. शासनाकडून निश्चितच अनुदान मिळणार आहे; मात्र, गणेशोत्सवापूर्वी मिळावे ही अपेक्षा.-राकेश थारळी, केंद्रचालक.दृष्टिक्षेपातएकूण शिवभोजन थाळी केंद्र ः १२लाभार्थी ४० ते ४५ हजारअपेक्षित अनुदान ९५ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.