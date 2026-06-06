Raigad: शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी 300 मावळ्यांसह विदर्भातून रायगडकडे मानाची पालखी; बल्लाळेश्वराचे दर्शन घेऊन रायगडकडे मार्गस्थ

पाली: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त अकोल्यातून रायगड किल्ल्याकडे निघालेली मानाची पालखी गुरुवारी (ता. 4) सायंकाळी 300 मावळ्यांसह पालीत दाखल झाली. शुक्रवारी (ता. 5) सकाळी बल्लाळेश्वराचे दर्शन घेऊन पालखी रायगडकडे मार्गस्थ झाली. .शिवराज्याभिषेक दिनाचा इतिहास, त्याचे महत्त्व आणि या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण जपण्यासाठी अकोल्यातून राबवला जाणारा हा उपक्रम शिवभक्तांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरत आहे..अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी.शिवराय ग्रुप अकोलाच्या वतीने मंगळवारी (ता. 2) अकोल्यातून या पालखीचे रीतसर पूजन करून, वाजतगाजत आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली होती. या सोहळ्यानंतर पालखी आणि 300 मावळे खासगी बसद्वारे रायगडाकडे रवाना झाले..रायगडावर ६ जून रोजी होणाऱ्या मुख्य शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त ही पालखी गडावर पोहोचणार आहे. प्रवासादरम्यान ही पालखी वढु बुद्रुक येथे मुक्कामी होती. त्यानंतर पालखीचे पालीमध्ये आगमन झाले..यावेळी इतिहास संशोधक संदीप परब यांनी पालखी सोहळ्यातील शिवभक्तांना मार्गदर्शन केले. भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश मपारा यांनी शिवभक्तांच्या न्याहरीचे नियोजन केले होते. याप्रसंगी बल्लाळेश्वर देवालयाचे विश्वस्त प्रमोद पावगे उपस्थित होते..Petrol-Diesel-CNG Price: RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात ताजे दर किती?.या पालखी सोहळ्याच्या पालीतील नियोजनात दुर्गसेवक गणेश रघुवीर यांचे विशेष सहकार्य लाभले. त्याबद्दल शिवराय ग्रुपच्या वतीने सर्व उपस्थितांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची आकर्षक फ्रेम भेट देऊन सन्मानित करण्यात आले..फोटो ओळ, पाली, शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी अकोल्यातून रायगडकडे मार्गस्थ झालेली मानाची पालखी खांद्यावर वाहून नेताना इतिहास संशोधक संदीप परब व शिवभक्त. (छायाचित्र, अमित गवळे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.