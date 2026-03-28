Pali News : मुंबई गोवा महामार्गाच्या खड्ड्यात चक्क मगरींचा मुक्काम! कामगारांची समयसूचकता अन मगरींना मिळालं नवजीवन

पाली - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ च्या विस्तारीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामांतर्गत माणगाव बायपास रोडचे काम सुरू असताना, नानोरे गावाच्या हद्दीत शनिवारी (ता. 28) दोन मगरींची पिल्ले आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, वनविभाग आणि स्थानिक रेस्क्यू टीमच्या सतर्कतेमुळे या दोन्ही मगरींना सुरक्षितरीत्या रेस्क्यू करण्यात यश आले आहे..माणगाव बायपास मार्गावर नानोरे गावाजवळ काही वर्षांपूर्वी पुलाच्या फाउंडेशनसाठी मोठे खड्डे खोदण्यात आले होते. कालांतराने काम थांबल्याने पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचले आणि त्याचे रूपांतर एका छोट्या डबक्यात झाले. याच साचलेल्या पाण्यात मगरींचा वावर सुरू झाला होता..सध्या महामार्गाचे काम पुन्हा सुरू झाल्याने, या खड्ड्यांमधील उपसा करून तिथे भराव टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पाणी उपसल्यानंतर कामावर असलेल्या कामगारांना चिखलात दोन मगरींची पिल्ले दिसून आली. कामगारांनी प्रसंगावधान राखत तात्काळ ही माहिती स्थानिक ग्रामस्थांना दिली..ग्रामस्थांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून वनविभाग आणि स्थानिक रेस्क्यू संस्थेला पाचारण केले. रेस्क्यू टीमने घटनास्थळी दाखल होत चिखलात अडकलेल्या मगरींचा शोध घेतला. साधारण दोन ते अडीच वर्षांची आणि ३ फूट लांबीची ही दोन पिल्ले असल्याचे समोर आले..वनविभागाच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणि वैद्यकीय तपासणीनंतर या दोन्ही मगरींच्या पिल्लांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितरीत्या सोडून देण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे महामार्गाचे काम करणाऱ्या कामगारांमधील भीतीचे वातावरण दूर झाले असून रेस्क्यू टीमच्या कामगिरीचे कौतुक होत आहे.