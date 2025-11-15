कोकण

Sindhudurg News: अमली पदार्थमुक्त सिंधुदुर्गची दिशा ठरली! जिल्हाधिकाऱ्यांचा सर्व विभागांना कठोर समन्वयाचा आदेश

Anti-Drug Strategy: अमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक व सेवनासंदर्भात प्राप्त गोपनीय माहितीवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांना दिले.
सकाळ डिजिटल टीम
ओरोस: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे आणि पोलिस विभागाच्या समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या अमली पदार्थविरोधी मासिक आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

