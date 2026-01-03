कोकण

Sindhudurg Beaches : पर्यटन जिल्ह्याची ओळख जपताना १७७९ किलो कचऱ्यावर मात; सिंधुदुर्ग किनारे झाले स्वच्छ

Clean Beaches Reflect : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील ३३ समुद्र किनाऱ्यांवर एकाच वेळी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
Officials and volunteers participate in the beach cleanliness

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस : स्वच्छ समुद्र किनारे हा जिल्ह्याचा आरसा आहे. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने येथे येणारे देशी-विदेशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात समुद्र किनाऱ्यांना भेट देतात. जर आपण पर्यटकांना स्वच्छ व सुंदर समुद्र किनारे देऊ शकलो, तर भविष्यात याहून अधिक पर्यटक जिल्ह्याला भेट देतील, असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी व्यक्त केला.

