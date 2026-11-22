वैभववाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका सव्वाचार वर्षीय चिमुरडीवर तिच्याच बापाने लैंगिक अत्याचार केल्याची फिर्याद पीडित मुलीच्या आईने पोलिस ठाण्यात दिली. सिंधुदुर्ग पोलिसांनी पोक्सोंतर्गत त्या शिक्षक पित्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा संतापजनक प्रकार शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी दोनच्या सुमारास एका गावात घडला. पोलिसांनी संबंधितास अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. .याबाबत सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एका शाळेवर परजिल्ह्यातील एक शिक्षक कार्यरत आहे. शुक्रवारी एकच्या सुमारास शिक्षक आणि त्याच्या पत्नीमध्ये काही कारणांवरून वाद झाले. त्यामुळे पत्नी रागाने घरातून काही वेळ बाहेर गेली. राग शांत झाल्यानंतर अर्ध्या तासाने ती घरी आल्यावर पतीचे कृत्य बघून तिला धक्काच बसला..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ७ दिवस पॉवर ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल.आपल्या चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करीत असल्याचे तिने पाहिल्यानंतर तिचा राग अनावर झाला. त्यानंतर सायंकाळी तिने मुलीला घेऊन पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तिथे तिने या प्रकाराची फिर्याद दिली. त्या क्षणी पोलिसदेखील हादरले. तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी ‘त्या’ बापाला तातडीने ताब्यात घेऊन अटक केली. पोलिसांनी बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, त्याला आज (ता. २१) न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची कोठडी मिळाली आहे..तब्बल तीन विवाह परजिल्ह्यातील हा शिक्षक शिक्षकी पेशालाच कलंक मानला जात आहे. त्याने पूर्वी एकीशी प्रेमविवाह केला. हा विवाह अवघ्या दीड दिवसांतच मोडला. त्यानंतर त्याने एका शिक्षिकेशी दुसरा विवाह केला. परंतु, तिच्याशी देखील त्याच्या घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याने हा तिसरा विवाह केला होता. तिसऱ्या पत्नीशी देखील खटके उडत होते..Mumbai Railway Station : भोजपुरी गाण्यांचा गजर; महाराष्ट्रगीतांना रेल्वेचा ठेंगा! हुतात्मा दिनी महाराष्ट्रगीतांच्या मागणीला केराची टोपली; राज्यगीताच्या प्रोटोकॉलचे कारण पुढे.दारूच्या बाटल्यांचा घरात खच या सगळ्या प्रकारानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली, त्यावेळी घरात दारूच्या बाटल्याच बाटल्या दिसून आल्या. अशा विकृतीला ठेचा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया तालुक्यातून उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.