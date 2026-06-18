Sindhudurg Crocodile Rescue : सिंधुदुर्गात विहिरीमध्ये आढळलं मगरीचं कुटुंब! 1 मादी अन् तब्बल 15 पिल्लांना बाहेर काढताना वनविभागाची तारांबळ, पुढं काय झालं?

बांदा (सिंधुदुर्ग) : इन्सुली क्षेत्रफळवाडीतील डोबवाडी येथे संतोष नेवगी यांच्या विहिरीत असलेल्या मादी मगर आणि तिच्या १५ पिल्लाना वनविभागाच्या जलद कृती दलाने रेस्क्यू करत सुरक्षित बाहेर काढले. सर्व मगरींची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर सुरक्षित नैसर्गिक अधिवासात मुक्त (crocodile rescue operation in Maharashtra) करण्यात आले..नेवगी यांच्या विहिरीत मगर असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाल्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पाहणी केली असता विहिरीत सुमारे सात ते आठ फूट पाणी असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर विहिरीतील पाणी मोटारीच्या साहाय्याने कमी करण्यात आले..पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर विहिरीमध्ये एक प्रौढ मगर आणि तिची तब्बल १५ पिल्ले असल्याचे स्पष्ट झाले. वनविभागाच्या बचाव पथकाने अत्यंत सावधगिरी बाळगत सर्व मगरींना यशस्वीरीत्या पकडून त्यांची सुटका केली..Sea Turtle Conservation : महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यांवर 1 लाखांहून अधिक कासवांचा जन्म; पहिल्यांदाच 'या' नव्या समुद्रकिनाऱ्यांवर आढळली घरटी, 54 हजार पिलांची समुद्राकडे वाटचाल.यावेळी उपवनसंरक्षक मिलीष शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक वैभव बोराटे, सावंतवाडी वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुहास पाटील, वनरक्षक अतुल पाटील, वनपाल महादेव मोहिते तसेच सावंतवाडी जलद कृती दलाचे (रॅपिड रेस्क्यू टीम) प्रमुख बबन रेडकर, शुभम कळसुलकर, शुभम फाटक, पुंडलिक राऊळ आणि देवेंद्र परब यांनी ही मोहीम यशस्वीरीत्या पार पाडली. बचाव करण्यात आलेल्या मगर व तिच्या पिल्लांना सुरक्षितपणे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. वनविभागाच्या या तत्पर आणि धाडसी कारवाईबद्दल स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.