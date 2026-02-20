कोकण

Sindhudurg Fort Incident : सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या 10 वर्षीय मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; किल्ल्याच्या तटबंदीजवळ फिरत असतानाच अस्मीला...

10-Year-Old Girl Collapses While Touring Historic Fort : शिवजयंतीनिमित्त किल्ले सिंधुदुर्ग येथे सहलीला आलेल्या रत्नागिरीतील १० वर्षीय मुलीचा चक्कर येऊन मृत्यू झाला.
10-year-old girl collapse at Sindhudurg Fort

10-year-old girl collapse at Sindhudurg Fort

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालवण : शिवजयंतीनिमित्त ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या अस्मी मनोहर गोविलकर (वय १०, रा. रत्नागिरी) या शाळकरी मुलीचा चक्कर येऊन पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू (Sindhudurg Fort incident) झाला. ही घटना काल दुपारी ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. (10-year-old girl collapse at Sindhudurg Fort)

Sindhudurg
Malvan
Death girl
sindhudurg Fort
Ratnagiri

