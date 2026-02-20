Sindhudurg Fort Incident : सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या 10 वर्षीय मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; किल्ल्याच्या तटबंदीजवळ फिरत असतानाच अस्मीला...

मालवण : शिवजयंतीनिमित्त ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या अस्मी मनोहर गोविलकर (वय १०, रा. रत्नागिरी) या शाळकरी मुलीचा चक्कर येऊन पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू (Sindhudurg Fort incident) झाला. ही घटना काल दुपारी ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. (10-year-old girl collapse at Sindhudurg Fort) .रत्नागिरी येथून विद्यार्थी आणि पालकांचा सुमारे २५ ते ३० जणांचा एक समूह शिवजयंतीचे औचित्य साधून येथील किल्ले सिंधुदुर्गवर पर्यटनासाठी आला होता. या ग्रुपमध्ये अस्मी गोविलकर ही आपल्या आईसोबत सहभागी झाली होती..Suvarnadurg Ropeway Project Approved : कोकणचा होणार कायापालट! सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला आता 'रोपवे'ने गाठता येणार; महाराष्ट्रातील 11 किल्ल्यांचेही रूप पालटणार.किल्ल्याची तटबंदी आणि परिसर फिरत असताना अचानक अस्मीला चक्कर आली आणि ती जमिनीवर कोसळली. पालकांनी तिला तत्काळ होडीच्या साहाय्याने जेटीवर आणले. तेथून तातडीने मालवण ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच तिचे निधन झाले. अस्मीच्या या अचानक जाण्याने तिची आई मोहिनी यांना प्रचंड धक्का बसला आहे..अस्मीला लहानपणापासूनच हृदयाचा आजार होता, अशी माहिती तिच्या आईने डॉक्टरांना दिली. भर उन्हात फिरत असताना प्रकृती अधिक खालावल्याने ही घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.