Vaibhavwadi Dam Drowning News : वैभववाडीतील करूळ धरणात पोहायला गेलेल्या तीन मुलींचा बुडून मृत्यू, बहीण-भावांसमोरच अखेरचा श्वास; 'तो' फोटो ठरला अखेरचा

three girls drowned in Karul Dam : वैभववाडीतील करूळ धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन मुलींचा बुडून मृत्यू झाला. बहीण-भावांसमोर घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Sindhudurg tragic incident : करूळ जामदारवाडी धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या गावातील सात जणांपैकी तीन मुलींचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना आज सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. यामुळे करूळ गावावर शोककळा पसरली आहे. मृतांमध्ये तन्वी अनंत माळकर (वय १६), ऋतिका संतोष पाटील (१८) आणि स्वरा संदीप सुर्वे (११) या तिघींचा समावेश असून त्या करूळ भोयडेवाडी येथील रहिवासी आहेत.

