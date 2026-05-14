Vaibhavwadi Dam Drowning News : वैभववाडीतील करूळ धरणात पोहायला गेलेल्या तीन मुलींचा बुडून मृत्यू, बहीण-भावांसमोरच अखेरचा श्वास; 'तो' फोटो ठरला अखेरचा

Sindhudurg tragic incident : करूळ जामदारवाडी धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या गावातील सात जणांपैकी तीन मुलींचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना आज सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. यामुळे करूळ गावावर शोककळा पसरली आहे. मृतांमध्ये तन्वी अनंत माळकर (वय १६), ऋतिका संतोष पाटील (१८) आणि स्वरा संदीप सुर्वे (११) या तिघींचा समावेश असून त्या करूळ भोयडेवाडी येथील रहिवासी आहेत..करूळ भोयडेवाडी येथील करण विलास वारंग, श्रुतिका विलास वारंग, जार्गवी संदीप सुर्वे आणि विराज संतोष पाटील यांसह सातजण सायंकाळी चारच्या सुमारास करूळ जामदारवाडी धरणात पोहण्यासाठी गेले होते. ते सव्वाचारच्या सुमारास धरणावर पोहोचले. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत तन्वी, ऋतिका आणि स्वरा या तिघी धरणाच्या पाण्यात उतरल्या. पाण्याचा अंदाज न आल्याने अकरा वर्षीय स्वरा पाण्यात बुडू लागली. तिला वाचवण्यासाठी तन्वी आणि ऋतिका गेल्या; मात्र त्या तिघीही पाण्यात बुडाल्या..पाण्याबाहेर असलेल्या एकाने धरणावर येऊन आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. यावेळी केंदारलिंग मंदिरात असलेले विलास वारंग, संजय वारंग, यश पवार, आकाश सुर्वे, सुशील माळकर आणि बाळकृष्ण वारंग आदी धावत धरणावर पोहोचले. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता धरणात उड्या मारल्या. त्यांनी मुलींना बाहेर काढले; परंतु तत्पूर्वीच तिघींचाही मृत्यू झाला होता. ही माहिती मिळताच गावातील लोकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला..घटनेची माहिती मिळताच हवालदार धनाजी धडे, अजय बिलपे, हरेश जायभाय, अजित पडवळ, रणजित सावंत, हाके आणि राणे आदी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तिघींचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले. दरम्यान, माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक नयोनी साटम, तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, निरीक्षक मनोज सोनवलकर आणि सभापती सिद्धेश रावराणे ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाले. करूळ गावावर शोककळा पसरली आहे.घटनेची माहिती मिळताच उपसभापती साची कोलते, पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे, दिगंबर पाटील, सुधीर नकाशे, नायब तहसीलदार दिलीप पाटील, सरपंच नरेंद्र कोलते आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली..Shaktipeeth Highway Sindhudurg : 'शक्तीपीठ महामार्ग' सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून वगळला; राधानगरी मार्गे सिंधुदुर्गात आणण्याची मागणी.बहीण-भावांसमोरच अखेरचा श्वासधरणावर स्वरा आणि तिची बहीण जार्गवी, तर ऋतिका आणि तिचा भाऊ विराज गेले होते. स्वरा आणि ऋतिका बुडाल्याची घटना या बहीण-भावासमोरच घडली. त्यानंतर त्या दोघांनी तिथेच हंबरडा फोडला.दोघी मुंबईच्यातन्वी नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाली होती. ती करूळ माध्यमिक विद्यालयात शिकत होती. ऋतिका मुंबईला असायची. ती उन्हाळी सुटीसाठी गावी आली होती. स्वरा मुंबईत सहावीत शिकत होती; तिचे मूळ गाव कुसूर असून ती आजीच्या कार्यासाठी करूळ भोयडेवाडी येथे आली होती.