कोकण

Firoz Baba Arrest Case : माजी खासदार विनायक राऊतांच्या सुनेच्या तक्रारीनंतर मोठी कारवाई; 'त्या' अघोरी कृत्य प्रकरणात 3 बड्या नेत्यांना पोलिसांनी धाडली नोटीस

Firoz Baba Arrested in Kolgaon Black Magic Case : विनायक राऊत यांच्या सुनेच्या तक्रारीनंतर कोलगाव येथील फिरोज बाबा आणि त्याचा साथीदार पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. ठाणे पोलिसांनी तपास वाढवत तीन राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाही नोटीस बजावली आहे.
Who is Firoz Baba?

Who is Firoz Baba?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सावंतवाडी : माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनेने दिलेल्या तक्रारीनंतर अघोरी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेला कोलगाव येथील फिरोज शेख ऊर्फ फिरोज बाबा व त्याला साथ देणारा मुख्य साथीदार राम यल्लाप्पा वडार ठाणे पोलिसांच्या अटकेत (Firoz Baba arrest Thane Police investigation) आहेत. त्यांच्या पोलिस कोठडीत आज १८ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. या प्रकरणाशी संबंध जोडला गेल्याने जिल्ह्यातील तीन राजकीय पदाधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांनी नोटीस बजावली. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

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