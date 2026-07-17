Firoz Baba Arrest Case : माजी खासदार विनायक राऊतांच्या सुनेच्या तक्रारीनंतर मोठी कारवाई; 'त्या' अघोरी कृत्य प्रकरणात 3 बड्या नेत्यांना पोलिसांनी धाडली नोटीस

सावंतवाडी : माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनेने दिलेल्या तक्रारीनंतर अघोरी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेला कोलगाव येथील फिरोज शेख ऊर्फ फिरोज बाबा व त्याला साथ देणारा मुख्य साथीदार राम यल्लाप्पा वडार ठाणे पोलिसांच्या अटकेत (Firoz Baba arrest Thane Police investigation) आहेत. त्यांच्या पोलिस कोठडीत आज १८ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. या प्रकरणाशी संबंध जोडला गेल्याने जिल्ह्यातील तीन राजकीय पदाधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांनी नोटीस बजावली. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे..माजी खासदार राऊत यांच्या सुनेने केलेल्या जादूटोणा आणि कथित अघोरी प्रथांच्या आरोपांनंतर या प्रकरणाचा तपास कमालीचा वेगवान झाला आहे. ठाणे पोलिसांच्या विशेष पथकाने या गुन्ह्यातील मुख्य संशयित फिरोज बाबा याच्या तालुक्यातील कोलगाव येथील घराची मंगळवारी कसून झडती घेतली होती. त्यानंतर या अघोरी कृत्यात त्याला साथ देणाऱ्या वडार यालाही कोलगाव येथून ताब्यात घेण्यात आले होते. दोघांनाही १६ जुलैपर्यंत कोठडी मिळाली होती..Satara News : सोशल मीडियावरील चर्चांनंतर उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील स्वतः आले समोर! साताऱ्यातील 'त्या' घटनेचे सांगितले सत्य; मद्यधुंद व्यक्तीबाबत नक्की काय घडलं?.दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असताना जिल्ह्यातील अन्य तीन राजकीय नेत्यांनाही साक्षीदार म्हणून ठाणे पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. तिघेही वेगवेगळ्या पक्षांचे बडे नेते आहेत. यातील एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने रात्री उशिरा एक वक्तव्य जारी करत या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.