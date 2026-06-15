Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गकरांनो, आणखी वाट पाहावी लागणार! मॉन्सून पूर्णपणे मंदावला; पाहा पुढील 4 दिवसांचा अंदाज, शेतीची कामे रखडली

वैभववाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही भागांत केवळ पावसाचे वातावरण निर्माण झाले आणि विजांचा लखलखाट झाला; मात्र पावसाचा केवळ शिडकावा (Sindhudurg delayed monsoon rain update) झाला. त्यामुळे भात रोपांना अपेक्षित पाऊस होत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..६ ते ८ जून या कालावधीत जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. मात्र, त्यानंतर मॉन्सून पूर्णत: मंदावल्याचे चित्र आहे. तीन दिवस चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी भातपेरणी केली. त्यानंतर एक दोन दिवस हलका ते मध्यम पाऊसदेखील झाला. त्यानंतर मात्र पावसाने दडी मारली. वातावरण होते. मात्र, पाऊस पडत नाही. अधुनमधुन शिडकावा होतो. मात्र, भातरोपांसाठी अपेक्षित पाऊस होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..Karad Traffic Jam : पुणे-बंगळूर हायवेवर कराडजवळ वाहतुकीचा बोजवारा, ट्रॅफिक जाम; कोल्हापूर नाक्यावर सव्वातीन किलोमीटरचा उड्डाणपूल ठरतोय डोकेदुखी, रस्ते कधी होणार मोकळे?.वैभववाडी, कणकवलीसह जिल्ह्याच्या काही भागांत आज पावसाचे वातावरण निर्माण झाले. जोरदार पाऊस पडणार असे वातावरण होते. काही भागांत विजांचा गडगडाट देखील सुरू झाला. त्यामुळे पाऊस पडणार अशी अटकळ शेतकऱ्यांनी बांधली. मात्र, केवळ गडगडाटाच झाला आणि पावसाचा फक्त शिडकावा झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे..पेरणीनंतर शेतकरी भातरोप लागवडीची पिर्वतयारी करतात; परंतु, ओलावा नसल्याने जमिनीची नांगरणीच होत नाही. त्यामुळे ही कामे करायची कधी?, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. पाऊस पडत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता दिवसागणिक वाढत आहे..Ratnagiri Rain Update : कोकण किनारपट्टीवर कडकडीत ऊन! मुंबई वेधशाळेचा पुढील 3 दिवसांचा 'हा' अंदाज वाचून शेतकऱ्यांची धडधड वाढली, 2 हजार हेक्टरवरील पेरण्या संकटात.रोपांची काळजी घ्या!जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी भातपेरणी केली असून, रोपांची उगवणदेखील झाली आहे. या रोपांमधील तण तातडीने काढून टाकावे. जेणेकरून जमिनीतील असलेल्या ओलाव्याचा फायदा केवळ रोपांनाच होईल. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी गादीवाफ्यावर रोपवाटिका तयार केली आहे, त्यांनी सरीमध्ये गिरीपुष्पाच्या पाल्याचे आच्छादन करावे. जेणेकरून जमिनीतील ओलावा टिकून राहील. ज्यांच्याकडे पाण्याची व्यवस्था आहे, त्यांनी पाणी द्यावे, असे आवाहन ग्रामीण कृषी मौसम सेवा केंद्रांकडून करण्यात आले आहे..Kasba Beed Gold Coins : शिलाहार राजवंशाची उपराजधानी असलेल्या कोल्हापूरच्या 'या' गावात पुन्हा सापडल्या सुवर्णमुद्रा! काय आहे अतिप्राचीन 'बेडा' आणि त्रिशूळाचे रहस्य?.१८ जूनपर्यंत 'जैसे थे' स्थितीजिल्ह्यात ११ ते १८ जून या कालावधीत कमी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने यापूर्वीच दिला आहे. अंदाजानुसार जिल्ह्यात कमी पाऊस पडत आहे. माॅन्सून पूर्णत: मंदावला आहे. १८ जूनपर्यंत हीच स्थिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.