कोकण

Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गकरांनो, आणखी वाट पाहावी लागणार! मॉन्सून पूर्णपणे मंदावला; पाहा पुढील 4 दिवसांचा अंदाज, शेतीची कामे रखडली

Delayed Rainfall Raises Concerns for Sindhudurg Farmers : सिंधुदुर्गात पावसाचा शिडकावा होत असला तरी भात रोपांना आवश्यक पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
Why is Sindhudurg not receiving heavy rainfall?

Why is Sindhudurg not receiving heavy rainfall?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही भागांत केवळ पावसाचे वातावरण निर्माण झाले आणि विजांचा लखलखाट झाला; मात्र पावसाचा केवळ शिडकावा (Sindhudurg delayed monsoon rain update) झाला. त्यामुळे भात रोपांना अपेक्षित पाऊस होत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

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