Sachin Walawalkar Resigns : आमदारांची मनधरणी निष्फळ! वालावलकरांचा जिल्हा समन्वयकपदाचा तडकाफडकी राजीनामा, काय आहे नेमके कारण?

वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) : शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर (Sachin Walawalkar Resigns) यांनी शिवसेना पक्षाच्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे काल झालेल्या तालुका शिवसेनेच्या मासिक सभेत जाहीर केले. त्यांच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राजीनामा जाहीर करताना वालावलकर भावुक झाले होते. .यानंतर उपस्थित पदाधिकारी तसेच नवनिर्वाचित जिल्ला परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका सदस्यांना सुद्धा अश्रू अनावर झाले. तालुका शिवसेनेची मासिक सभा तालुका संघटक बाळा दळवी यांनी आयोजित केली होती..यात नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य यज्ञा साळगावकर, पंचायत समिती सदस्य सुचिता वजराठकर, साक्षी नार्वेकर, नगरसेविका रीना म्हापणकर यांचा सत्कार वालावलकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख सुनील मोरजकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, कोचराचे सरपंच योगेश तेली, युवासेना तालुकाप्रमुख स्वप्नील गावडे, तालुका सचिव संजय गावडे, ॲड. श्रद्धा परब-बाविस्कर, कार्मीस आल्मेडा, टीना आल्मेडा, विभागप्रमुख संजय परब, नयन पेडणेकर, मितेश परब यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..Jalgaon ZP Election : आरक्षणाचा पेच कायम; जिल्हा परिषद निवडणुका दिवाळीनंतरच? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीने लांबणीवर, नव्याने निघणार आरक्षण.सभेत राजीनाम्याची घोषणा करून वालावलकर म्हणाले, ''जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत आपण यश मिळविले. सर्वच निवडणुकांना सर्वांच्या सहकार्याने सामोरे गेलो. गेली अनेक वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम केल्यानंतर आपण आपल्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना न्याय देऊ शकलो पाहिजे. फक्त पक्षामध्ये काम करून चालत नाही, तर पक्षाच्या वरिष्ठांनी घेतलेला निर्णय तळागाळात पोहोचविणे व कार्यकर्त्यांना सहकार्य करणे, हे आपले काम आहे..पक्षासाठी जीव तोडून काम केल्यानंतर संघटनेतून वेगवेगळ्या गोष्टी कानावर येत असतील तर आपण कुठेतरी कमी पडतो. त्यामुळे कोणावरही रोष न ठेवता मी पक्षाचा राजीनामा देत आहे. यानंतर एक सामान्य कार्यकर्ता, शिवसैनिक म्हणून काम करणार; मात्र पक्षाचे कोणतेही पद स्वीकारणार नाही. यावर आपण ठाम आहे.''.वालावलकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर उपस्थित सर्वच पदाधिकारी भावुक झाले. नवनिर्वाचित सदस्य यज्ञा साळगावकर, सुचिता वजराठकर, साक्षी नार्वेकर, नगरसेविका लीना म्हापणकर यांना अश्रू अनावर झाले. यावेळी वजराठकर यांनी आपल्याला हा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगितले. सुनील मोरजकर म्हणाले, ''निर्णयावर आपण फेरविचार करावा. आपण पक्षात नसाल तर आपण सुद्धा पदाचा राजीनामा देऊ.'' बाळा दळवी व सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना असा निर्णय न घेण्याबाबत विनंती केली..दोन दिवसांत चित्र स्पष्ट : परबदरम्यान, हा निर्णय घेताच आमदार दीपक केसरकर यांनी त्यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क करून निर्णय मागे घेण्याबाबत चर्चा केली. यानंतर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी वालावलकर यांची भेट घेत तब्बल दोन तास त्यांच्याशी चर्चा केली. येत्या दोन दिवसांत सर्व चित्र स्पष्ट होईल, असे संजू परब म्हणाले..