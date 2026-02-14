कोकण

Sachin Walawalkar Resigns : आमदारांची मनधरणी निष्फळ! वालावलकरांचा जिल्हा समन्वयकपदाचा तडकाफडकी राजीनामा, काय आहे नेमके कारण?

Sachin Walawalkar resignation news Sindhudurg : शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी तालुका सभेत पदाचा राजीनामा जाहीर केला. त्यांच्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) : शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर (Sachin Walawalkar Resigns) यांनी शिवसेना पक्षाच्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे काल झालेल्या तालुका शिवसेनेच्या मासिक सभेत जाहीर केले. त्यांच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राजीनामा जाहीर करताना वालावलकर भावुक झाले होते.

Sindhudurg
Maharashtra Politics
deepak kesarkar
shivsena

