कोकण

Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गात पावसाचं दणक्यात पुनरागमन! घाटमाथ्यावरही धुवाधार; पुढील तीन ते चार दिवसांत चांगल्या पावसाचा अंदाज

Sindhudurg monsoon rainfall update 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचे पुनरागमन झाल्याने तीन हजार हेक्टरवरील भातरोपांना दिलासा मिळाला आहे. दुबार पेरणीचे संकट टळले असून २४ जूनपर्यंत हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे.
Sindhudurg monsoon rainfall update 2026

Sindhudurg monsoon rainfall update 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात पावसाचे पुनरागमन झाले. या पावसामुळे पाण्याअभावी संकटात सापडलेल्या तीन हजार हेक्टरवरील भातरोपांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात काल हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस (Sindhudurg rain update today) झाला. घाटपायथ्याच्या गावांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या जोरदार सरी झाल्या. बहुतांशी भागात पाऊस झाल्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट टळले आहे.

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