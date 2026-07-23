कोकण

Sawantwadi Waterfall Tourist Tax Dispute : सिंधुदुर्गात पर्यटन करावरून जोरदार राडा! सावडाव धबधब्यावर इचलकरंजी-दाजीपूरच्या 12 पर्यटकांची स्थानिकांना बेदम मारहाण अन् दगडफेक

Sawantwadi Waterfall tourist tax dispute : सावडाव धबधब्यावर पर्यटन कराच्या वादातून पर्यटकांनी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. स्थानिकांवर दगडफेक झाली. ग्रामस्थांनी एका पर्यटकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
Why did tourists clash at Sawantwadi Waterfall?

Why did tourists clash at Sawantwadi Waterfall?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कणकवली (सिंधुदुर्ग) : तालुक्‍यातील सावडाव धबधबा ठिकाणी जाणाऱ्या रस्त्यावर पर्यटन कराच्या मुद्द्यावरून दाजीपूर, तसेच इचलकरंजी येथील पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये वादंग (Sindhudurg waterfall tourist clash) झाला. यात पर्यटकांनी कर वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. स्थानिकांवर दगड भिरकावले. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. इतर पर्यटक पळून गेले, तर एका पर्यटकाला ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केले.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Tourist
Ichalkaranji
dajipur
Tourism
Sindhudurg rainfall news
Sindhudurg rain update