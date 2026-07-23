Sawantwadi Waterfall Tourist Tax Dispute : सिंधुदुर्गात पर्यटन करावरून जोरदार राडा! सावडाव धबधब्यावर इचलकरंजी-दाजीपूरच्या 12 पर्यटकांची स्थानिकांना बेदम मारहाण अन् दगडफेक

कणकवली (सिंधुदुर्ग) : तालुक्यातील सावडाव धबधबा ठिकाणी जाणाऱ्या रस्त्यावर पर्यटन कराच्या मुद्द्यावरून दाजीपूर, तसेच इचलकरंजी येथील पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये वादंग (Sindhudurg waterfall tourist clash) झाला. यात पर्यटकांनी कर वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. स्थानिकांवर दगड भिरकावले. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. इतर पर्यटक पळून गेले, तर एका पर्यटकाला ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केले..सावडाव धबधबा पाहण्यासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांकडून सावडाव ग्रामपंचायतीतर्फे प्रत्येक व्यक्तीमागे दहा रुपये पर्यटन कर आकारला जातो. सावडाव ओटव रस्त्यावर कर वसुली केली जाते. तेथून सावडाव धबधबा अर्ध्या किलोमीटरवर आहे. इचलकरंजी आणि दाजीपूर येथून आलेल्या १० ते १२ पर्यटकांनी कर वसुलीच्या मुद्द्यावरून तेथील ग्रामपंचायत वसुली कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला..वाद विकोपाला गेल्यानंतर या पर्यटकांनी कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली. हा प्रकार पाहून स्थानिक ग्रामस्थ तेथे दाखल झाले. यावेळी ग्रामस्थांवरही पर्यटकांनी दगड भिरकावले. हा प्रकार समजताच आणखी ग्रामस्थ तेथे आले. त्यांना पाहून पर्यटकांनी आपल्या वाहनांसह तेथून मुंबई गोवा महामार्गाच्या दिशेने पळ काढला. ग्रामस्थांनी एका पर्यटकाला जागीच पकडून ठेवले होते. त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3.90 TMC पाण्याची आवक! 67 टीएमसीचा टप्पा पार, महाबळेश्वर-नवजात मुसळधार; पाहा आजची ताजी आकडेवारी.पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून ग्रामस्थांच्या ताब्यातील पर्यटकाला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी मारहाण करणाऱ्या सर्व पर्यटकांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत कणकवली पोलिस ठाण्यात सुरू होती. स्थानिक नागरिकांवर दादागिरी करणाऱ्या अशा हुल्लडबाजांवर पोलिसांनी कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.