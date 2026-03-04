कोकण
Gomu Dance : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाडीवाडीमध्ये आता ‘गोमू नाच’; शिमगोत्सवाचा जल्लोष; परंपरेनुसार उत्सव साजरा करण्यासाठी मुंबईकर दाखल
Sindhudurg Shimga : महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिमगोत्सवाचा जल्लोष रंगात आला आहे. रंगपंचमीच्या उत्साहानंतर आता वाडीवाडीत ‘गोमू नाच’ची धूम सुरू झाली असून, “आयना का बायना, घेतल्याशिवाय जायना”च्या घोषात गावागावांत ‘शबय’ मागितली जात आहे.
ओरोस : जिल्ह्यात होळी अर्थात शिमगोत्सवाला कालपासून (ता. २) मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. दुसऱ्या दिवशी आज रंगांची उधळण करत प्रत्येक ठिकाणी रंगपंचमी साजरी करण्यात आली.