Siddhesh Parab Arrested : शिरोड्यात माजी उपसभापतीच्या घरात पोलिसांची रेड; शिंदे शिवसेनेच्या सिद्धेश परब यांना अटक, सिंधुदुर्गात खळबळ

वेंगुर्ले (जि. सिंधुदुर्ग) : येथील पोलिसांनी छापा टाकत शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख तथा येथील पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सिद्धेश ऊर्फ भाई परब यांच्या शिरोडा येथील घरातून काल सकाळी ५०४ ग्रॅम गांजा आणि २.२६ ग्रॅम मेथामफेटामाईन पावडर जप्त (Siddhesh Parab Arrested in Drug Case) केली. या कारवाईनंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली. याप्रकरणी पोलिसांनी परब याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे..पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी जिल्हा अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी ‘नशामुक्त सिंधुदुर्ग’ अभियान हाती घेतले आहे. जिल्ह्यातील अमली पदार्थांची विक्री, साठवणूक व तस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. पोलिसांनी जिल्ह्यातील अवैध अमली पदार्थांच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरोडा येथे झालेल्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली..शिरोडा येथे परब यांच्या घरात अमली पदार्थांचा साठा असल्याची गोपनीय माहिती येथील पोलिसांना मिळाली होती. याची खातरजमा करून पोलिस पथकाने सकाळी आठच्या सुमारास परब यांच्या घरावर छापा टाकला. घराची झाडाझडती घेत असताना टेबलाखाली ठेवलेल्या एका बॅगेत १५ हजार रुपये किमतीचा ५०४ ग्रॅम गांजासदृश पदार्थ तसेच ३३ हजार रुपये किमतीची २.२६ ग्रॅम वजनाची पांढरी मेथामफेटामाईन सदृश्य पावडर आढळून आली. पोलिसांनी दोन्ही पदार्थ जप्त केले. सुमारे ४७ हजार रुपये मुद्देमालाची किंमत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Madhuri Elephant Returns : तब्बल 400 दिवसांनंतर 'माधुरी' परतली! मध्यरात्री 12.40 वाजता 1160 किमीचा प्रवास करून पोहोचली नांदणीत; उपस्थितांना आनंदाश्रू अनावर.या कारवाईदरम्यान पदार्थांची तपासणी व नमुने घेण्यासाठी ओरोस येथील न्यायवैद्यक पथकाला शिरोडा येथे पाचारण करण्यात आले होते. पोलिसांनी परब यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. हा अमली पदार्थांचा साठा घरात कशासाठी ठेवण्यात आला होता, त्याचा पुरवठा कोणी केला, त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच या प्रकरणाचे कोणते मोठे रॅकेट आहे का, याचा तपास आता पोलिसांकडून सुरू आहे..ही कारवाई सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर व अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वेंगुर्ले पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक निसर्ग ओतारी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात स्वप्निल तांबे, मंगेश कदम, दीपा मठकर, जयेश सरमळकर, मनोज परुळेकर, प्रथमेश पालकर, घाडगे, गुरव, योगेश मांजरेकर यांचा समावेश होता. निरीक्षक ओतारी तपास करत आहेत..8 Feet Crocodile Spotted in Krishna River : औदुंबरच्या कृष्णा नदीच्या डोहात आढळली आठफुटी मगर; घाटावर दररोज उन्हात बसताना दिसल्याने भाविकांमध्ये खळबळ.राजकीय प्रवाससिद्धेश यांनी वेंगुर्ले पंचायत समितीचे उपसभापती पद भूषविले होते. त्यांनी २०२५ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसमधून शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला होता. हल्लीच त्यांना शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख पद देण्यात आले होते. त्यांची पत्नी योगिता परब या वेंगुर्ले पंचायत समितीच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.