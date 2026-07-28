कोकण

Snake in Tourist Car : मुंबई-गोवा महामार्गावर पर्यटकांच्या कारमध्ये बॉनेटमधून अचानक बाहेर आला साप; सापाची शेपटी पकडून ठेवली अन्..; पाहा पुढं नक्की काय घडलं?

Snake Found Inside Tourist Vehicle in Sindhudurg : तळेरे-गोवा मार्गावर पर्यटकांच्या कारच्या बॉनेटमध्ये बिनविषारी 'तस्कर' साप आढळला. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे धोका टळला.
Sindhudurg snake rescue

Sindhudurg snake rescue

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : तळेरे ते गोवा अशा प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनात साप आढळल्याची घटना काल सकाळी साडे नऊच्या सुमारास महामार्गावरील वेताळबांबर्डे येथे (Snake rescue on Talere Goa highway) घडली.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Tourist
snake
mumbai goa national highway
viral video
Viral Snake Video
Sindhudurg news updates

Related Stories

Amboli waterfall crowd today
Man Swallowed Snakes
Wildlife rescuer trapped by rat snake
Thar falls into gorge on Mumbai-Goa highway