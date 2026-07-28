Snake in Tourist Car : मुंबई-गोवा महामार्गावर पर्यटकांच्या कारमध्ये बॉनेटमधून अचानक बाहेर आला साप; सापाची शेपटी पकडून ठेवली अन्..; पाहा पुढं नक्की काय घडलं?

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : तळेरे ते गोवा अशा प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनात साप आढळल्याची घटना काल सकाळी साडे नऊच्या सुमारास महामार्गावरील वेताळबांबर्डे येथे (Snake rescue on Talere Goa highway) घडली. .मोटारीच्या बॉनेटमध्ये लपून बसलेला साप अचानक समोरील काचेवर आल्याचे चालकाच्या निदर्शनास आले. त्याने प्रसंगावधान दाखवून मोटार महामार्गाच्या बाजूला थांबवून सापाची शेपटी पकडून ठेवली..Common Indian Wolf Snake : डोकं चपटं अन् चमच्यासारखं... जगातील सर्वात लांब 'कवड्या' पुण्यात; दापोडीत आढळला 1 मीटर लांबीचा बिनविषारी साप.याबाबतची माहिती स्थानिक ग्रामस्थ रिझवान उस्मान शेख यांनी सर्पमित्र दिवाकर रमाकांत बांबर्डेकर यांना दिली. बांबर्डेकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी येऊन त्या सापाला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले..हा साप बिनविषारी असून याला ''तस्कर'' असे म्हटले जाते. हा साप दिसण्यास सुंदर असून याचा उपद्रव नाही. हा साप प्रामुख्याने लहान उंदीर, पाली, सरडे, बेडूक आणि लहान पक्षी किंवा त्यांची अंडी खातो, अशी माहिती बांबर्डेकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.