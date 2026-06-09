Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : तळवणे परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिजयुक्त मातीचे उत्खनन होत असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी नेते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून (Illegal Mining Sindhudurg) केला. ‘गुगल अर्थ’वरून काढलेल्या सॅटेलाईट छायाचित्राचा हवाला देत जिल्हा खनिकर्म आणि महसूल विभागाच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. .प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, झाराप रेल्वे स्थानकावरून गेल्या काही दिवसांत वास्को, गोवा येथे पाठवली जात असलेली खनिज सदृश माती नेमकी कुठली? आणि तिचे उत्खनन कायदेशीर आहे का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. तळवणे-कोंडुरा परिसरातून कोणत्याही प्रकारचा पर्यावरण आघात अहवाल न घेता आणि जनसुनावणी न करता मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप डॉ. परुळेकर यांनी नमूद केला आहे..या संदर्भातील गुगल अर्थचे सॅटेलाईट फोटो समोर आल्याने जिल्हा खनिकर्म आणि महसूल विभागाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यात पुढे नमूद केले आहे की, गेल्या दहा-बारा दिवसांत झाराप रेल्वे स्थानकावरून तब्बल ८ ते १० रेल्वे गाड्या भरून ही खनिज सदृश माती गोव्यात पाठवण्यात आली..Konkan Katalshilp : हजारो वर्षांपूर्वीही कोकणात मानव राहत होता? सौंदळमध्ये सापडलं 4 फूट उंच प्राचीन 'कातळशिल्प'; 'त्या' 6 मित्रांनी असं काय शोधून काढलं?.यासाठी दररोज ५०० हून अधिक डंपर्स या मातीची वाहतूक करत झाराप स्थानकावर येत आहेत. सुरुवातीला ही माती आडाळी येथील अवैध मायनिंगची असल्याचा संशय नागरिकांना होता. मात्र, गुगल अर्थच्या मदतीने पाहणी केली असता, हा सर्व प्रकार तळवणे-कोंडुरा भागात सुरू असल्याचा दावा त्यांनी यात केला आहे..या अवैध उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहेच, शिवाय कोकणाच्या संवेदनशील पर्यावरणाची कधीही भरून न निघणारी हानी होत आहे. याप्रकरणी संबंधित विभागाने तत्काळ दखल घेऊन या मातीची रॉयल्टी आणि वाहतूक पास तपासावेत, तसेच तळवणे येथील उत्खनन तत्काळ थांबवून दोषींवर कडक कारवाई करावी.-डॉ. जयेंद्र परुळेकरतळवणे भागातून होणारी माती वाहतूक ही लोहखनिजाची आहे, त्याला जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून परवानगी मिळाली असेल, त्यामुळे त्यावर जिल्हा खनिकर्म अधिकारीच बोलू शकतात.-श्रीधर पाटील, तहसीलदार, सावंतवाडी.Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?.जनसुनावणी, मंजुरीचे काय?कुठल्याही खाणकामासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी आणि स्थानिक जनतेची जनसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, तळवणे परिसरात अशा कोणत्याही नियमांचे पालन न करता डोंगर पोखरले जात आहेत. दिवसाढवळ्या शेकडो डंपर फिरत असतानाही जिल्हा खनिकर्म विभाग आणि महसूल विभागाने याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण बेकायदेशीर प्रकाराला प्रशासनाची मूकसंमती आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.