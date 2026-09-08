Sindhudurg Teacher Recruitment: सिंधुदुर्गात शिक्षक भरतीचा फज्जा? २८२ पदांची जाहिरात, मिळणार फक्त १६९ शिक्षक; पुन्हा २२५ पदे रिक्त

ओरोस : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी २८२ पदांची जाहिरात देण्यात आली होती; पण प्रत्यक्षात १६९ शिक्षकच मिळणार आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रिया होऊनही २२५ शिक्षक पदे रिक्त राहणार आहेत. शिक्षक भरती प्रक्रियेत पवित्र पोर्टलद्वारे पात्र ठरलेल्या १८८ उमेदवारांनी सिंधुदुर्गला पसंती दिली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यापैकी कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावलेल्या उमेदवारांपैकी १६९ जण उपस्थित, तर १९ जण अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे उपस्थित उमेदवारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ यांनी आज दिली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे भरतीपूर्वी ३५२ उपशिक्षकांची पदे रिक्त होती. .शासनाने रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता दिल्यानंतर त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडून २८२ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पवित्र पोर्टलद्वारे राबविलेल्या या प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना जिल्हा पसंतीची संधी देण्यात आली होती. त्यामध्ये १८८ उमेदवारांनी सिंधुदुर्गला पसंती दिली होती. या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी ३ आणि ५ सप्टेंबरला करण्यात आली. त्यासाठी १८८ उमेदवारांना बोलावण्यात आले होते. प्रत्यक्षात १६९ उमेदवार उपस्थित राहिले..यातील काही उमेदवारांच्या कागदपत्रांशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय बाकी असून, अन्य उमेदवारांच्या नियुक्तीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कागदपत्र पडताळणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना लवकरच नियुक्तिपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा बासूर याबाबत निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, २०२४ मध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे झालेल्या भरतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नियुक्त झालेल्या ३४ शिक्षकांनी सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत पुन्हा भाग घेतला होता. .यावेळी त्यांनी अन्य जिल्ह्यांना पसंती दिली होती. त्यानुसार त्यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे हे शिक्षक सिंधुदुर्गातून कार्यमुक्त झाल्यानंतर रिक्त पदांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होणार आहे. नव्या भरतीतील उपस्थित उमेदवारांचा विचार करता जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदसंख्या पुन्हा सुमारे २२५ वर पोहोचणार असल्याचे राऊळ यांनी सांगितले. यामुळे सुरू असलेल्या भरतीतून शिक्षक मिळणार असले, तरी जिल्ह्यातील शिक्षक टंचाईचा प्रश्न पूर्णतः निकाली निघणार नसल्याचे चित्र आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rस्थानिक उमेदवारांची निराशा पवित्र पोर्टलद्वारे सुरू असलेल्या या शिक्षक भरतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांच्या पदरी मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी यश आले आहे. जिल्ह्यातील केवळ २७ उमेदवारांची या भरतीत निवड झाली आहे. उर्वरित बहुतांश उमेदवार अन्य जिल्ह्यांतील आहेत. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा आंतरजिल्हा बदली अथवा नव्या भरतीतून शिक्षक जिल्ह्याबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेता, शिक्षकांची पदे दीर्घकाळ भरलेली ठेवण्याचे आव्हान कायम राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.