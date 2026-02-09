Sindhudurg Zilla Parishad Election Results : कोकणात भाजपने उघडले विजयाचे खाते; कणकवलीत राजेश जाधव ९४८ मतांनी विजयी, काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव

सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषदच्या ४२ आणि पंचायत समितीच्या ८३ जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज, सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये सुरू झाली आहे. या मतमोजणीत तब्बल ३५९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरणार असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष निकालांकडे लागले आहे..दरम्यान, कोकणातील पहिला निकाल समोर आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत कणकवली तालुक्याचा पहिला निकाल जाहीर झाला आहे. यात तळेरे गटातून भाजपचे राजेश जाधव हे ९४८ मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यांनी आपले प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे उमेदवार प्रवीण वरूणकर यांचा पराभव केला..Sindhudurg ZP Election Results : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारांचा कौल कुणाला? आज चित्र होणार स्पष्ट; सावंतवाडीत सर्वाधिक ६९.८४ टक्के मतदान.आजचा दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे. मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीसोबत उमेदवारांची आणि त्यांच्या समर्थकांची धाकधूक वाढताना दिसत आहे. मतमोजणी केंद्रांच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली असून, निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. दुपारपर्यंत गुलाल कोणाच्या अंगावर उधळणार आणि देवीचा आशीर्वाद कोणाच्या पारड्यात पडणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.