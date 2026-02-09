कोकण

Sindhudurg ZP Results : माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्षांचा झेंडा; महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा धक्का, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे बदलणार

Sindhudurg Zilla Parishad Election Results 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत माडखोल मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार विजयी झाल्याने महायुतीला धक्का बसला आहे.
शिवप्रसाद देसाई
Sindhudurg Local Body Election : जिल्हा परिषदच्या ४२ आणि पंचायत समितीच्या ८३ जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत सुरू झाली (Madkhol Zilla Parishad Election) आहे. या मतमोजणीत तब्बल ३५९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरणार असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष निकालांकडे लागले आहे. (Sindhudurg ZP Election Results)

