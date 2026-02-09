Sindhudurg ZP Results : माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्षांचा झेंडा; महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा धक्का, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे बदलणार

Sindhudurg Local Body Election : जिल्हा परिषदच्या ४२ आणि पंचायत समितीच्या ८३ जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत सुरू झाली (Madkhol Zilla Parishad Election) आहे. या मतमोजणीत तब्बल ३५९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरणार असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष निकालांकडे लागले आहे. (Sindhudurg ZP Election Results).दरम्यान, माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. या मतदारसंघातून शिवानी नाईक या अपक्ष उमेदवाराने जिल्हा परिषद सदस्यपदाची निवडणूक जिंकली आहे. तसेच माडखोल पंचायत समिती गणातून अवनी राऊळ, तर कलंबिस्त पंचायत समिती गणातून प्रथमेश सावंत हे दोन्ही अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत..Sindhudurg ZP Results : भाजपने कोकणात उघडले विजयाचे खाते; कणकवलीत राजेश जाधव ९४८ मतांनी विजयी, काँग्रेसचे उमेदवार प्रवीण वरूणकर यांचा पराभव.या निकालामुळे महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान अपक्ष उमेदवारांना अदृश्य शक्तीकडून रसद पुरवली जात असल्याचे आरोप युतीच्या नेत्यांनी केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर माडखोल आणि परिसरात अपक्षांनी मिळवलेले यश राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. अपक्ष उमेदवारांच्या या यशामुळे जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.