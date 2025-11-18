कोकण

Sindhudurg-Goa Police:'सिंधुदुर्ग-गोवा पोलिसांची सावंतवाडीत बैठक'; निवडणूक पार्श्वभूमी; समन्वय, शांतता राखण्याबाबत विचारविनिमय

Election Preparations: दोन्ही राज्यांमध्ये आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सहकार्य वाढवण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
Sindhudurg and Goa police officials during a joint coordination meeting in Sawantwadi ahead of the elections.

सावंतवाडी: ​महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या पोलिसांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आज येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आंतरराज्य पोलीस समन्वय बैठक पार पडली. दोन्ही राज्यांमध्ये आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सहकार्य वाढवण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

