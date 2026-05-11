Ratnagiri Landslide: १६ वर्षानंतरही भय इथले संपत नाही! प्रशासन बधिर; शिवणेबुद्रूक पुन्हा धोक्याच्या छायेत, संरक्षण भिंती कोसळल्या, भेगा वाढल्या..

-राजेंद्र बाईत राजापूर राजापूर: फयान वादळात झालेल्या अतिवृष्टीत सुमारे २५ फूट खोल खचलेला शिवणेबुद्रुक-वडदहसोळ येथील रस्ता गतवर्षी पुन्हा खचला. पूर्वी ज्या ठिकाणी जमिनीसह रस्त्याला भेगा पडल्या होत्या, त्या आजही तशाच आहेत. या परिसरातील संभाव्य भूस्खलन रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनाही कुचकामी ठरत आहेत. वर्षभरात केवळ डागडूजीव्यतिरीक्त ठोस कार्यवाही झालेली नाही. उपाययोजनांचे प्रस्ताव धूळ खात आहेत. यावर्षीही शिवणेबुद्रुक-वडदहसोळ परीसरातील रस्ता पावसाळ्यात खचण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय अनास्था पाहता सोळा वर्षानंतरही 'भय इथले संपत नाही......' अशीच स्थिती शिवणेबुद्रुक-वडदहसोळमध्ये आहे. .१६ वर्षापूर्वी खचला होता रस्ता३० सप्टेंबर २००९ च्या मध्यरात्री झालेल्या जोरदार पर्जन्यवृष्टीमध्ये वडदहसोळ येथे भूस्खलन झाले होते. त्यामध्ये डोंगर खचून वडदहसोळ येथे घरासह एकाच कुटुंबातील आठजण गाडले गेले होते. ज्या ठिकाणचा डोंगर खचला होता, त्याच्या पलिकडच्या भागातून वडवली गावातून शिवणेबुद्रुककडे जाणार्या मुख्य रस्त्याचा सुमारे अर्धा किमीचा भाग सुमारे 25 फूट खोल खाली खचला होता. या रस्त्यासह या परिसरातील जमिनीमध्ये ठिकठिकाणी मोठ-मोठ्या रूंद आणि खोल भेगाही पडल्या होत्या. त्यामुळे शिवणे बुद्रकसह त्या परिसरातील अन्य गावांचा ओणीसह तालुक्यातील अन्य गावांशी संपर्कही तुटला होता..खचलेल्या रस्ताचे शिवणे बुद्रुकसाठी महत्वओणीपासून सुमारे दहा-पंधरा किमी अंतरावर सुमारे एक हजाराहून अधिक लोकसंख्येचे शिवणे बुद्रुक हे गाव आहे. आरोग्यसुविधा, किरणा दुकाने, रेशनिंग दुकाने यांच्यासह शासकीय सुविधा, तलाठी कार्यालय आदी सुविधा मिळविण्यासाठी लोकांना ओणी येथे सातत्याने ये-जा करावी लागते. त्यासाठी शिवणेबुद्रुक-वडवली-ओणी हा खचणारा रस्ता एकमेव महत्वाचा रस्ता आहे. तोच रस्ता आगामी काळात बंद झाल्यास या पंचक्रोशीतील गावांचा ओणीसह अन्य गावांशी संपर्क तुटणार आहे..१२ वर्षापूर्वी केल्या उपाययोजना२००९ मध्ये फयान वादळावेळी शिवणे बुद्रुकच्या रस्त्याच्या खचलेल्या भागातील भेगा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बुजविल्या होत्या. तसेच वरच्या बाजूला रस्ताही तयार केला होता. त्यानंतर अतिवृष्टीमुळे तीन वर्षात भेगा अधिक रूंदावल्या. २०१३ मध्ये बांधकाम विभागाने पुन्हा उपाययोजना केल्या. भूस्खलन रोखण्यासाठी वहाळाच्याबाजूने संरक्षण भिंतही बांधली होती..गतवर्षीही भेगा पडल्याने धोका वाढला१६ वर्षापूर्वी जिथे शिवणे बुद्रुक रस्ता खचला होता, तिथे पुन्हा गतवर्षी जुलै महिन्यात रस्ता खचला. त्या परिसरासह वहाळाच्या बाजूने मोठमोठ्या भेगाही पडल्या आहेत. तिथे भूस्खलन होऊ नये, यासाठी वहाळाच्या बाजूने बांधलेल्या संरक्षण भिंतीलाही तडे गेले आणि ती कोसळली. गटाराचे बांधकामही तुटले आहे. यंदा अतिवृष्टी झाल्यास हा रस्ता पुन्हा खचण्याचा धोका आहे..संशोधनाची गरजशिवणेबुद्रुक, वडवली, वडदहसोळ यांसह अन्य गावांना संपर्क आणि दळणवळणासाठी महत्वपूर्ण असलेला हा रस्ता उपाययोजना केल्यानंतरही पुन्हा खचला. या भागातील जमीन वारंवार का खचत आहे, रस्त्याला का भेगा पडत आहेत याची कारणीमिमांसा झालेली नाही. निसर्गाने दिलेला हा धोक्याचा संदेश ओळखून या परिसराचा भौगोलिकदृष्ट्या अभ्यास झाला पाहिजे..गतवर्षी अतिवृष्टीत शिवणेबुद्रुक-वडवली-ओणी रस्ता खचला आहे. तिथे भेगाही पडल्या आहेत. शिवणेबुद्रुकवासीयांसाठी हा रस्ता महत्वाचा आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात रस्ता वाहून जावून संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.- प्रणित आमटे, शिवणेबुद्रुक..गतवर्षी अतिवृष्टीत शिवणे बुद्रुकचा रस्ता खचला होता. या परिसरातील वहाळाच्या बाजूने सुरक्षिततेसाठी संरक्षक भिंत बांधणे वा अन्य उपाययोजनांसाठी 2 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव पूरहानीमधून वरिष्ठस्तरावर पाठविण्यात आला आहे. त्याला मंजूरी मिळालेली नाही. या रस्त्याकडे बांधकाम विभागाचे विशेष लक्ष असून आपत्कालीन स्थितीत तत्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहेत.- प्रमोद कांबळे, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.