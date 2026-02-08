Pali Election : पाली निवडणुकीची रणधुमाळी संपली, निकालाकडे लक्ष; कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला!

पाली : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी शनिवारी (ता. 7) संपली. मात्र मतदान झाल्यानंतर लगेच सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे ती निकालाची. सोमवारी (ता. 9) निकाल लागणार आहे. आपलाच उमेदवार कसा निवडून येणार याबाबत सोशल मीडिया व पारावर चर्चाना उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर वाकयुद्ध सुरु झालेले दिसत आहे. .रायगड जिल्ह्यात सरासरी 72 टक्के मतदान झाले. रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांतील १७३ उमेदवार आणि १५ पंचायत समित्यांमधील ३२९ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएम मशीन मध्ये बंद झाले. निवडणुका झाल्यावर एक दिवसाच्या खंडानंतर निकाल आहे. मात्र निकालासाठी सर्वचजण आतुर आहेत. त्यामुळे अनेकजण निवडणुकीच्या रात्री तसेच रविवारी (ता. 8) दिवसभर व रात्री मतांची आकडेमोड करतांना दिसले..अनेक उमेदवारांच्या राजकीय प्रतिष्ठा व अस्तित्वाची ही निवडणूक असल्याने दिग्गज उमेदवारांचे भवितव्य ठरविणाऱ्या या निकालाची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. एकूणच प्रचाराचा धुरळा खाली बसला आहे. आणि आता विजयाचा गुलाल उधळण्याची कार्यकर्त्यांनी जोरदार तयारी केली. निवडणूकीची मदार कार्यकर्त्यांवर असते, त्यामुळेच प्रत्येक नेता कार्यकर्त्यांची मोठी फळी तयार करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांशिवाय उमेदवारांचे पान हालत नाही. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून उमेदवारांनी व पदाधिकाऱ्यांनी प्रचाराचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये कार्यकर्त्यांना अग्रस्थान होते प्रचार फेऱ्या, बैठका, पत्रके वाटणे, मतदारांच्या गाठीभेटी घेणे, छुपा प्रचार करणे या कामांत कार्यकर्ते व्यग्र होते. प्रमुख कार्यकर्त्यांची तर दमछाक झाली..Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.त्यामुळे मतदान झाल्यानंतर त्यांनी निश्वास टाकला आहे. आता त्यांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. काही कार्यकर्ते गावात, समाज मंदिर आणि पारावर तसेच पार्टी कार्यालयात जमून आपल्या उमेदवाराला किती मते मिळणार याचा अंदाज घेण्यासाठी आकडेमोड करीत होते. काहींनी रविवारी (ता. 8) आराम करण्याचा निर्धार केला आहे. तर काही जण आपल्या कामाकडे व कुटुंबाकडे लक्ष पुरविणार आहेत. निखिल खैरे या कार्यकर्त्याने सांगितले की गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रचारासाठी फिरत होतो. त्यामुळे जरा थकलो आहे मात्र अजूनही आराम नाही सध्या आमच्या उमेदवाराच्या निकालाची उत्सुकता आहे. आमचा उमेदवार निवडून येणार याची खात्री आहे. एकूणच काय तर निकलानंतरच सर्वजण सुटकेचा श्वास सोडणार हे नक्की.आमच्या पक्षाच्या व महायुतीच्या उमेदवारांना चांगले मतदान झाले आहे. नेत्यांचे योग्य मार्गदर्शन व व्यूहरचना आणि सर्वांनी केलेले नियोजन बद्ध काम यामुळे यशाची खात्री आहे. तसेच कार्यकर्त्यांनी मन लावून खूप प्रचार केला असल्याने यश हमखास मिळणार त्यामुळे आता निर्धास्त आहोत. फक्त निकालाची उत्सुकता आहे.सुशील शिंदे, शहर प्रमुख, भाजप, पाली.हॉटेल व ढाब्यावर गर्दीनिवडणूक मतदान प्रक्रिया संपल्यावर शनिवारी (ता. 7) आणि रविवारी (ता. 8) बहुतांश कार्यकर्त्यांनी रात्री हॉटेल व ढाब्यावर गर्दी केली होती. महामार्गांवरील हॉटेल व ढाबे रात्री फुल्ल होते. शिवाय गाव खेड्यातील छोटे मोठे हॉटेल देखील कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने भरली होती. यामुळे हॉटेल व ढाबे वाल्यांचा धंदा चांगला झाला. परतीचे मतदार देखील काही प्रमाणात येथे थांबले होते.सोशल मीडियावर चर्चांना उधानसोशल मीडियावर मतदार संघात कोण जिंकणार व कोणाला किती मत मिळतील याचा अंदाज मांडला जात आहे. कुठे कोणता उमेदवार वरचढ आहे. कुठे कोणाला फटका बसेल याचा एकूण आढावा घेऊन मते मांडली जात आहेत. अनेकजण या पोस्टवर साधकबाधक प्रतिक्रिया सुद्धा देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.