Sonavi Bridge Road: सोनवी पुलाखालील रस्ता बंद ;वाहनचालकांची तारांबळ; पूर्वसूचना नाही

संगमेश्वर: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवी पुलाखालील रस्ता ऐन दिवाळी हंगामात अचानक वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याने वाहनचालकांची तारांबळ उडाली. रस्ता बंद केल्याबाबत कोणताही सूचनाफलक लावण्यात आलेला नाही किंवा वाहनचालकांना पूर्वसूचनाही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांना पुढे जाता येत नसल्याने माघारी फिरावे लागत आहे. काही वाहनचालकांना पर्यायी मार्गच सापडत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..संगमेश्वर आणि माभळे गावाला जोडणाऱ्या महामार्गावरील जोडरस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या जोडरस्त्यांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून अनेक ठिकाणी चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. महामार्गावरून संगमेश्वर, माभळे तसेच देवरूखच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांना या अपूर्ण जोडरस्त्यांमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनांना महामार्गावर घेण्याच्या प्रयत्नात अपघात होण्याच्या घटनाही घडत असून प्रवासी आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सद्यःस्थितीत संगमेश्वर पोलिस ठाण्यासमोरील महामार्गाचे काम गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे; मात्र, हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. महामार्गाचे मुख्य काम सुरू असताना पर्यायी जोडरस्ते आणि वाहतुकीचे योग्य नियोजन करणे अपेक्षित असताना ठेकेदार कंपनीकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. सोनवी पुलाखालील रस्ता अचानक बंद केल्याने एसटी बसेसना माघारी फिरावे लागत आहे. प्रवाशांचा वेळ वाया जात असून, स्थानिक नागरिकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ता बंद असल्याचे फलक, दिशादर्शक सूचना आणि पर्यायी मार्गाची व्यवस्था नसल्याने वाहनचालक संभ्रमात पडत आहेत..पर्यायी मार्ग उपलब्ध करा...महामार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला नागरिकांच्या अडचणींची जाणीव कधी होणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. सोनवी पुलाखालील रस्ता बंद करण्यापूर्वी योग्य सूचनाफलक लावावेत, वाहतुकीसाठी सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा आणि संगमेश्वर-माभळे जोडरस्त्यांचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.