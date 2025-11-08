कोकण
Sindhudurg News: श्रद्धेचा महासागर सोनुर्ली श्री देवी माऊली जत्रेत हजारो भक्तांची गर्दी, तुलाभार विधीने सांगता
Shri Devi Mauli Jatrotsav: दोन दिवस चालणाऱ्या श्री देवी माऊलीच्या जत्रोत्सवात हजारो भक्तांनी भाविकतेने लोटांगण घालून नवस फेडला. देवीच्या जयघोषाने आणि नयनरम्य पालखी मिरवणुकीने संपूर्ण परिसर भक्तीमय झा
सावंतवाडी: भक्तांच्या अलोट गर्दीत, आई माऊलीचा जयघोष करत हजारो पुरुष, महिला भाविकांनी सोनुर्ली श्री देवी माऊली चरणी लोटांगण घालून नवस फेडला.आज रात्री देवीच्या प्रांगणात जत्रोत्सवात झालेला हा नयनरम्य क्षण पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक भक्तांची गर्दी उसळली होती.