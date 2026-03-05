Sindhudurg ST Bus : स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर गावात प्रथमच एसटी बस; असोडे-गांगरकरवासीयांतर्फे जल्लोषी स्वागत

सावंतवाडी : लांजा तालुक्यातील असोडे-गांगरकर गाव येथे स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतर गावात प्रथमच रस्ता व एसटीची व्यवस्था झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी जल्लोष करत एसटीचे स्वागत केले..स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७८ वर्षे उलटूनही असोडे गांगरकर गावात व्यवस्थित रस्ता व राज्य परिवहन सेवा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांना दैनंदिन कामकाज, शिक्षण, आरोग्य सेवा व शासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते..Nagpur News: एसटी चालकाचे प्रसंगावधान ठरले जीवदान; पिपला (भदी) शिवारातील घटना, १७ प्रवासी सुखरूप.या सगळ्या सुविधेसाठी त्यांना दररोज चार ते पाच किलोमीटरचे अंतर पायी चालत जावे लागत होते. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता; मात्र तत्कालीन लोकप्रतिनिधी व शासनस्तरावर प्रतिसाद मिळत नव्हता. .MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा.आमदार किरण सामंत यांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन एका वर्षात रस्त्याचे काम पूर्ण केले आणि गावात एसटी सेवा सुरू करण्यास पुढाकार घेतला..या कामासाठी मठ गांगरकर गावचे गावकर दीपक गांगरकर, ग्रामस्थ राजेश भाटवडेकर, गवाणे उपविभागप्रमुख गुरूप्रसाद पवार, ग्रामस्थांनी सातत्याने पाठपुरावा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.