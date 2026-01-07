कोकण

Sahyadri Mountaineering: 'सह्याद्रीतील दुर्गम गूळाच्या ढेपा सुळक्यावर यशस्वी चढाई'; सुधागड तालुक्यातील गिर्यारोहकांची उल्लेखनीय कामगिरी!

Sahyadri Mountaineering Achievement:

सकाळ डिजिटल टीम
-अमित गवळे

पाली: सुधागड तालुक्यातील गिर्यारोहक मॅकमोहन यांच्यासह अमित तोरसकर आणि निलेश कवडे यांनी सह्याद्रीतील दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या गूळाच्या ढेपा सुळक्यावर नुकतीच यशस्वी गिर्यारोहण करत उल्लेखनीय कामगिरी केली.

