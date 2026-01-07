Sahyadri Mountaineering: 'सह्याद्रीतील दुर्गम गूळाच्या ढेपा सुळक्यावर यशस्वी चढाई'; सुधागड तालुक्यातील गिर्यारोहकांची उल्लेखनीय कामगिरी!

-अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यातील गिर्यारोहक मॅकमोहन यांच्यासह अमित तोरसकर आणि निलेश कवडे यांनी सह्याद्रीतील दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या गूळाच्या ढेपा सुळक्यावर नुकतीच यशस्वी गिर्यारोहण करत उल्लेखनीय कामगिरी केली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सुधागड किल्ल्याला जोडलेल्या डोंगरसोंडेवर तैलबैला परिसरातून खाली आलेल्या धारेवर वसलेले गूळाच्या ढेपा हे चार सुळके गिर्यारोहणासाठी प्रसिद्ध आहेत. यापैकी गूळाची ढेप–२ हा सुळका सुमारे ११० फूट उंच असून सोप्या श्रेणीतील मार्गाने हा सुळका सर करण्यात आला. या मोहिमेत सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळत तांत्रिक कौशल्य व योग्य नियोजनाच्या जोरावर शिखर गाठण्यात आले. या यशस्वी मोहिमेमुळे सुधागड तालुक्यातील गिर्यारोहकांचा नावलौकिक वाढला असून परिसरातील युवकांसाठी ही कामगिरी प्रेरणादायी ठरली आहे..गुळाची ढेप 2 व 3 यांमधील खिंडीतून आरोहण मार्गाची सुरुवात होते. सोपे आरोहण करून माथ्यावर पोहोचता येते. मार्गातील प्रस्तराला टेप लावून दोर ओवता येतो दोर लावण्यासाठी माथ्यावर झाड आहे..चढाईचे मार्ग तैलबैला मार्गेया सुळके समूहापर्यंत खालील वेगवेगळ्या मार्गांनी जाता येते. तैलबैला सुळके सर केल्यानंतर गुळाच्या ढेपा सुळक्यांकरिता कोकणात उतरता येते. तैलबैला पठारावरून तैलबैला सुळके डावीकडे ठेवत सुधागडाकडील कड्यापर्यंत गेले की खाली साध्यकडा व सुधागडाला जोडणा-या धारेवर असलेले चार सुळके दिसतात. या धारेवर उतरणारी वाट कड्यातील ओढ्यातून खाली जाते ती शोधून खाली डोंगरधारेवर जायचे. सुळके ओळखण्याकरिता त्यांना धारेकडून १ ते ४ क्रमांकाने संबोधू. धारेवरून गुळाची ढेप-१ या सुळक्याच्या पायथ्यापर्यंत पोहोचता येते. गुळाची ढेप-२ व ३ हे मुळके सर करण्यासाठी उजवीकडील ओढ्यातून खाली उतरायचं. हाच ओढा पुढे धोंडसे गावाकडे जातो. मुळके क्र. २ व ३ कडून खाली आलेल्या घळीपर्यंत खाली आल्यानंतर त्या घळीतून वर चढत जात गुळाची ढेप-२ व ३ यांमधे पोहोचायचं. तिथून दोन्ही सुळके सर करता येतात. घळीत मातीचा निसरडा चढ आहे. चौथ्या सुळक्यापर्यंत जाण्यासाठी पुन्हा खाली यायचे व सुळका क. ३ व ४ यांमधून खाली आलेल्या ओढ्यातून वर जायचं. तैलबैला सर करून सवाष्णी घाटमार्गे धोंडसे गावात उतरायचं आणि किल्ल्यावर जाणा-या वाटेने वर येत सुळक्याखाली असलेल्या ओढ्यात पोहोचायचं आणि वरिलप्रमाणे सुळक्यांचे पायथे गाठायचे..धोंडसे मार्गेमुंबई किंवा पुण्यावरून पाली-वैतागवाडी मार्गेही धोंडसे गावात पोहोचता येते. धोंडसे गावापर्यंत डांबरी सडक झालेली आहे. मुंबई-खोपोली ट्रेनने प्रवास करून पुढे रिक्षा किंवा एस. टी. नेपालीत येता येते किंवा मु-पाली एस.टी. ने थेट पालीला जाता येते. पालीहून लागाी किंपाला असणा-या चोदने शक्लीये पडके नाहर किल्ल्यावरून आलेल्या मोठ्या पदावर जाणारी बाट साइत पालो उत्तराद्रयातून सुळच्याच्या दिशेने वर जायच साधारणाली जानेवारीपर्यंत वेदील ओढ्यात पाणी असते. त्यामुळे ओड्यातील कातळावर नक्षलावणी उभारता येईल. तिथून गुळाची देप-१ पर्यंत पोहोण्यामाटी सश्यकडा व माध्यकड्यापर्यंत सुळक्याकडून गेलेली डोंगर धार यांमधील खिंडीत पोहोचायचं व धारेवरून सुळक्यापर्यंत गेलेल्या वाटेने सुळक्याच्या पायथ्याला यायचे मुळका क्र. २ व 3 तमेच व ४ मधील खिंडीत जाण्यासाठी सुळक्याकडून ओढ्यापर्यंत खाली आलेल्या घळीतून वर जायचं..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...ठाकूरवाडी मार्गेठाकूरवाडी हे सुधागडाच्या पायथ्याला वसलेले गाव आहे. या गावासाठी पालीहून वस सेवा उपलब्ध आहे. ठाकूरवाडीत उतरून गूळाच्या डेपांपर्यंत पोहोचता येते. ठाकूरवाडीत उत्तरल्यानंतर सुधागडास आपल्या डावीकडे ठेवत नदीच्या काठाकाठाने जाणा-या वाटेने धनगडाच्या दिशेने चालत राहायचं सुधागडाच्या दुस-या टोकाला आल्यानंतर गूळाच्या देपांची वरची टोके दिसू लागतात. या सुळक्यांच्या खाली समांतर आल्यानंतर जंगलातून वाट काढत सुळक्यांच्या पायथ्यापर्यंत जाता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.