Pali News : कुठे 'सन्मान समिती'ची सरशी, तर कुठे 'कमळ' फुलले; तर कुठे मशाल पेटली, तर कुठे घड्याळ चालले

संमिश्र कौल! जे कुठेच घडले नाही, ते सुधागडात घडले.
अमित गवळे
Updated on

पाली - 'जे कुठेच घडले नाही, ते सुधागडात घडले' या उक्तीचा प्रत्यय मतमोजणीतून आला आहे. सुधागडच्या राजकीय इतिहासातील अत्यंत वेगळ्या अशा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. ९) जाहीर झाला.

