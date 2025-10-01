Pali News : पाली नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) सुलतान बेनसेकर यांची बिनविरोध निवड

पाली - अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) गटनेते सुलतान बेनसेकर यांची बिनविरोध निवड झाली असून, गुरुवारी (ता. 1) पार पडलेल्या या निवडीनंतर पाली शहरातून ढोल-ताश्यांच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली..ही निवड प्रक्रिया पिठासीन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी रोहा ज्ञानेश्वर खुटवड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पाली नगरपंचायतीतील सर्व नगरसेवकांची एकमुखी सहमती मिळाल्याने सुलतान बेनसेकर यांची उपनगराध्यक्ष पदी बिनविरोध निवड करण्यात आली..निवड प्रक्रियेला मान्यवरांची उपस्थितीउपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदेश शेवाळे, नगरसेवक, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा नेते, नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते. नुकतेच नगराध्यक्ष पदी निवड झालेले पराग मेहता यांनी देखील या प्रसंगी उपस्थित राहून सुलतान बेनसेकर यांचे अभिनंदन केले. नगरपंचायतीतील विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते एका व्यासपीठावर दिसल्याने पालीच्या राजकारणात सकारात्मक वातावरणाची नांदी या कार्यक्रमातून झाली..ढोल-ताश्यांच्या गजरात पालीत मिरवणूकसुलतान बेनसेकर यांच्या बिनविरोध निवडीची बातमी जाहीर होताच पाली शहरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. ढोल-ताश्यांच्या गजरात व घोषणाबाजीसह सुलतान बेनसेकर यांची भव्य मिरवणूक पाली बाजारपेठेतून काढण्यात आली. नागरिक, कार्यकर्ते व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यावेळी बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी फुलांच्या हारांनी उपनगराध्यक्षांचे स्वागत केले. शहरातील विविध भागांत नागरिकांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला..पालीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारउपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर यांनी सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व पालीतील नागरिकांचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, पालीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी सदैव प्रयत्नशील राहणार असून, प्रत्येक नागरिकाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणार आहे. नगरपंचायत प्रशासनाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, बाजारपेठेतील सुविधा, तसेच तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना राबवण्याचा माझा संकल्प आहे. असे बेनसेकर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.