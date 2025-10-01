कोकण

Pali News : पाली नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) सुलतान बेनसेकर यांची बिनविरोध निवड

अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) गटनेते सुलतान बेनसेकर यांची बिनविरोध निवड झाली.
पाली - अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) गटनेते सुलतान बेनसेकर यांची बिनविरोध निवड झाली असून, गुरुवारी (ता. 1) पार पडलेल्या या निवडीनंतर पाली शहरातून ढोल-ताश्यांच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली.

