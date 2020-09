पोलिसांवर बोलण्या इतकी कंगना राणावत कोण लागून गेली? आमच्या पोलिसांचा अपमान सहन करणार नाही

सिंधुदुर्ग : मुंबई पोलिसांवर बोलण्याइतकी राणावत कोण लागून गेली. आमच्या पोलिसांचा अपमान सहन करणार नाही, असा इशारा माजी खासदार नीलेश राणे यांनी ट्वीट करून दिला आहे.ट्वीटरवर बदनामीकारक मजकूराला लाईक करण्यावरून सिने अभिनेत्री कंगना राणावत आणि मुंबई पोलिस यांच्यात वाद झाला होता. यावरून राणावत यांनी मुंबई पोलिसांची भीती वाटते असे वक्तव्य केले होते.

आता मुंबई पोलिसांच्या समर्थनार्थ माजी खासदार राणे धावून आले आहेत. त्यांनी आज केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, ‘2/3 अधिकारी प्रेशरमध्ये आले म्हणजे संपुर्ण पोलिस डिपार्टमेंट दोषी होत नाही. आम्हाला महाराष्ट्र पोलिसांवर अभिमान आहे. मुंबई पोलिसांवर बोलण्याइतकी राणावत कोण लागून गेली ?? एसएसआर आणि सालियान प्रकरणात खरे आरोपी पकडण्याच्या समर्थनात आम्ही आहोत; पण आमच्या पोलिसांचा अपमान सहन करणार नाही.’या टिकेशी सुशांतसिंग रजपूत आत्महत्या प्रकरणाचाही संबंध जोडला जात आहे.

हेही वाचा- मुंबईसह कोकणात या दिवशी मुसळधार पाऊस

Liking derogatory tweets about people who are fighting against the murderers of Sushant, instead of condemning public teasing and bullying like this @CPMumbaiPolice is encouraging it, @MumbaiPolice has hit all time low ... SHAME !! pic.twitter.com/9H4mhC9Nsk

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 1, 2020