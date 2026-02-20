कोकण

Suvarnadurg Ropeway Project Approved : कोकणचा होणार कायापालट! सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला आता 'रोपवे'ने गाठता येणार; महाराष्ट्रातील 11 किल्ल्यांचेही रूप पालटणार

Suvarnadurg to Goa Fort Ropeway Project Approved : सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला रोपवे प्रकल्पास मंजुरी मिळाली असून जेटीसाठी ८ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे हर्णै पर्यटनवाढीसोबत गडकिल्ल्यांच्या संवर्धन मोहिमेला वेग येणार आहे.
Suvarnadurg Ropeway Project Approved, Harnai Tourism Development

Suvarnadurg Ropeway Project Approved, Harnai Tourism Development

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दापोली (रत्नागिरी) : पर्यटनवाढीसाठी सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला रोपवे प्रकल्पाला (Suvarnadurg Ropeway) शासनाने मंजुरी दिली आहे, तसेच किल्ल्याजवळ जेटी उभारणीसाठी ८ कोटींचा निधीही दिला आहे. त्यामुळे हर्णैतील पर्यटनाला (Ratnagiri Fort Development) मोठी चालना मिळेल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Fort
Maharashtra Government
Tourism Plan
Fort In Maharashtra
Fort News
India Tourism News
Yogesh Kadam
Tourism
shivaji maharaj
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.