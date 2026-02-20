Suvarnadurg Ropeway Project Approved : कोकणचा होणार कायापालट! सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला आता 'रोपवे'ने गाठता येणार; महाराष्ट्रातील 11 किल्ल्यांचेही रूप पालटणार

दापोली (रत्नागिरी) : पर्यटनवाढीसाठी सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला रोपवे प्रकल्पाला (Suvarnadurg Ropeway) शासनाने मंजुरी दिली आहे, तसेच किल्ल्याजवळ जेटी उभारणीसाठी ८ कोटींचा निधीही दिला आहे. त्यामुळे हर्णैतील पर्यटनाला (Ratnagiri Fort Development) मोठी चालना मिळेल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील युनेस्को दर्जा प्राप्त ११ गडकिल्ल्यांवर ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गडकिल्ले स्वच्छता व संवर्धन मोहीम’ राबवण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत हर्णै येथील सुवर्णदुर्ग किल्ला येथे आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटन राज्यमंत्री कदम व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या हस्ते झाले..‘मानाचा मुजरा, हटवू या कचरा’ या संकल्पनेवर आधारित उपक्रमात स्थानिक शिवप्रेमी, जय शिवराय प्रतिष्ठान व ‘ऐतिहासिक भटकंती’ समूहाचे सदस्य सहभागी झाले होते. याप्रसंगी मंत्री कदम म्हणाले, ‘‘सुवर्णदुर्ग किल्ल्याला युनेस्कोचा दर्जा मिळाल्याने पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. हा ओघ अधिक वाढावा, यासाठी केंद्र व राज्यशासनाच्या माध्यमातून समुद्रातील सुवर्णदुर्ग आणि जमिनीवरील गोवा किल्ला यांना जोडणारा रोपवे प्रत्यक्षात येणार आहे..Jalgaon Police Petrol Pump Scam : 'वाघा'नं पेट्रोलपंपच गिळला! तब्बल 1 कोटी 33 लाखांवर डल्ला मारून व्यवस्थापक पसार, पळून गेलेल्या वाघाची पोलिस दलात दहशत कायम.राज्यशासनाच्या माध्यमातून आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आम्ही निश्चित पार पाडू, तसेच किल्ल्यावर जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारून पर्यटकांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाणार आहे. किल्ल्यातील सातही तळ्यांची स्वच्छता करून त्यातील बारमाही पाण्याचा उपयोग पर्यटकांसाठी करण्यात येईल.’’.शिवजयंतीनिमित्त काल किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे पूजन व आरती करण्यात आली. घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमला. जय शिवराय प्रतिष्ठानतर्फे स्वच्छतामोहीम राबवून पुतळ्याची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. हा किल्ला केंद्रशासनाच्या पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित येतो. या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी पावले उचलली जात असून, जेटी उभारणीकरिता ८ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यासाठी आवश्यक परवानग्याही मिळाल्या आहेत. राज्य पुरातत्त्व विभाग व पर्यटन विभागाच्या समन्वयातून कामे हाती घेतली जाणार आहेत..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.नव्याने सापडलेल्या दरवाजाची माहितीदरम्यान, जय शिवराय प्रतिष्ठानने किल्ल्यावर स्वच्छतामोहीम राबवून पुतळ्याची प्रतिष्ठापना केली. ‘ऐतिहासिक भटकंती’ या शिवप्रेमी समूहाने किल्ल्यातील प्राचीन कोरीवकाम व पूर्वेकडील नव्याने सापडलेल्या दरवाजाची माहिती मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची पाहणी मंत्री कदम यांनी केली..स्वच्छतेसाठी संस्थांबरोबर करारयुनेस्को दर्जा प्राप्त गडकिल्ल्यांवर स्वच्छता करण्यासाठी अशा मोहीम राबवणाऱ्या प्रतिष्ठान, स्वयंसेवी संस्था तसेच स्थानिक संघटनांशी अधिकृत करार करण्यात आला आहे. त्यांना मानधन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी असा पुढाकार यापूर्वी कधीच घेण्यात आला नव्हता; हे पाऊल प्रथमच उचलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.