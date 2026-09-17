Raigad Farmers Land Rights: इनामी व वनहक्क जमिनींच्या वारस नोंदींना मार्ग मोकळा; सुजित बारसकर यांच्या आक्रमक पाठपुराव्याला यश

पाली : सुधागड तालुक्यातील इनामी जमिनींवरील कुळ, वनहक्क (FAR) पट्टेधारक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वनजमिनी कसणाऱ्या शेतकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर व्हावी, यासाठी भाजप किसान मोर्चा दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष सुजित सदाशिव बारसकर यांनी लावलेला तगादा आणि केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. त्यांच्या या विशेष प्रयत्नांमुळेच तालुक्यातील शेतकाऱ्यांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वारस नोंदींचा गंभीर प्रश्न मार्गी लागला आहे. .सुजित बारसकर यांच्या या रास्त आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय सुधागड तहसीलदार उत्तम कुमार यांनी बुधवारी (ता. 9) सुधागड तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार, नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून वारस नोंदींची नियमोचित कार्यवाही तात्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष खासदार धैर्यशील पाटील व सरचिटणीस सतीश धारप व भाजप जेष्ठ नेते प्रकाश देसाई यांनी बहुमूल्य मार्गदर्शन केले. .सुजित बारसकर यांनी १ ऑगस्ट २०२६ रोजी थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बाव्वनकुळे यांच्याकडे अर्ज सादर करून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. या अर्जाची गंभीर दखल घेत उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांच्या पत्राच्या संदर्भानुसार सुधागड-पाली तहसीलदारांनी तत्काळ पावले उचलली आहेत. सुजित बारसकर यांनी आपल्या तक्रार अर्जात मागणी केली होती की, शेतकाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांची नोंद आवश्यक कागदपत्रे व शासनाच्या प्रचलित कायदे-नियमांनुसार ७/१२ उताऱ्यावर त्वरित केली जावी. तसेच, प्रलंबित वारस नोंदींचा निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. .सुजित बारसकर यांनी शेतकाऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे आणि केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकरी वर्गातून त्यांचे विशेष आभार मानले जात आहेत. .आदिवासी बांधवांसाठी ऐतिहासिक निर्णय; वनहक्क जमिनींसाठी स्वतंत्र सातबारावनहक्क कायद्यांतर्गत जमिनी मिळालेल्या आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र 'गाव नमुना ७-ई' (सातबारा) आणि 'गाव नमुना १२-ई' लागू करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे वनपट्टाधारकांच्या नावाची थेट महसूल दप्तरी अधिकृत नोंद होऊन त्यांना शासकीय योजना, पीक कर्ज आणि विम्याचा लाभ सहज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.