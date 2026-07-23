Tamhini Ghat Closure: ताम्हिणी घाट बंद; दरडी, रस्ता खचल्याने रायगड-पुणे प्रवासी व विद्यार्थ्यांचे हाल, वेळ व खर्च दुप्पट

पाली : रायगड आणि पुणे या दोन प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारा जवळचा आणि महत्त्वाचा मार्ग म्हणून ताम्हिणी घाट मार्ग ओळखला जातो. मात्र, मुसळधार पावसात काही ठिकाणी दरड कोसळून व रस्ता खचल्याने मागील अनेक दिवसांपासून हा घाट वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद आहे. परिणामी या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिक, प्रवाशी आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. .या मार्गबंदीचा सर्वाधिक आणि थेट फटका दक्षिण तसेच पश्चिम रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, श्रीवर्धन, महाड, म्हसळा, तळा आणि पोलादपूर या तालुक्यांतील स्थानिक नागरिकांना बसत आहे. याशिवाय पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधून रायगडच्या विविध भागांत ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना आता मोठा वळसा घालावा लागत आहे. प्रवाशांना खोपोली, पाली आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाने प्रवास करावा लागत असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ दुप्पट झाला आहे आणि आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे..विशेषतः पुणे व इतर शहरात शिकणाऱ्या तसेच तिकडून माणगाव परिसरात उच्च शिक्षण व विधी शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. तळा येथील प्राध्यापक भगवान लोखंडे यांनी सकाळ सांगितले की माणगाववरून पुण्याला बसने जायचे होते. मात्र ताम्हिणी घाट बंद असल्यामुळे पाली खोपोली मार्गे जाणाऱ्या बसने प्रवास करावा लागला. खूप वेळाने बस मिळाली त्यामुळे गैरसोय झाली..तर पुणे येथील रहिवासी शशिकांत कोकाटे यांनी सकाळ ला सांगितले की, ते विधी शिक्षणासाठी नियमितपणे दुचाकीवरून या मार्गाने प्रवास करतात. मात्र सध्या ताम्हिणी घाटात काम सुरू असल्याने रस्ता बंद आहे. तरीही पर्याय नसल्याने कसाबसा धोका पत्करून दुचाकीवरून रस्त्याच्या दुरवस्थेतून मार्ग काढावा लागतो. रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून हा मार्ग सुरळीत आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी तात्काळ मोकळा करावा, अशी मागणी आता रायगड व पुण्यातील सर्व प्रवासी, नागरिक आणि विद्यार्थी वर्गाकडून प्रशासनाकडे केली जात आहे..गुरुवारी (ता. 23) सोलापूर येथून माणगाव येथील महाविद्यालयात एलएलबीच्या तिसऱ्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी आलो. ताम्हिणी घाट बंद असल्याने नेहमीच्या मार्गाने येणे शक्य नसल्याने खोपोली व पाली मार्गे बसने प्रवास करावा लागला. या प्रवासात दोन ते तीन बस बदलाव्या लागल्यामुळे प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, तसेच अधिकचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला. ताम्हिणी घाट मार्ग लवकर सुरु करावा.रविराज कदम, सामाजिक कार्यकर्ते, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.