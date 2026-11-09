Raigad Tourism: ताम्हिणी घाटात ढग उतरले जमिनीवर! रायगडच्या निसर्गसौंदर्याचा अद्भुत नजारा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

पाली: ऑक्टोबर हिटचा उकाडा संपला आहे. सध्या वातावरणात बदल होतं असून जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांपासून सकाळी व रात्री गारवा पडत आहे. त्यामुळे थंडीची चाहूल लागली आहे. सकाळी व रात्री तापमान 22 ते 25 अंश सेल्सिअस पर्यंत उतरते. जिल्ह्यात पहाटे सर्वत्र धुक्याची दुलई पसरत आहे. अल्हाददायक वातावरणाचा पर्यटक व प्रवाशी मनसोक्त आनंद लुटत आहेत. दुपारी सुद्धा वातावरणात गारवा जाणवत आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...याशिवाय डोंगरावर विशेषतः पांढऱ्या शुभ्र व करड्या रंगांचे ढग दाटून येत आहेत. जणूकाही येथे स्वर्गच असल्याचा भास होतो. यातच आजूबाजूला पसरलेल्या गर्द हिरवाईने हा अद्भुत नजारा आणखीच बहारदार होतो. त्यामुळे येथून प्रवासी व पर्यटक सुद्धा ढग, हिरवाई, व धुक्याचा आनंद घेत आहेत..ट्रॅकिंग व पर्यटनासाठी हे वातावरण उत्तम आहे. त्यामुळे बरेचसे ट्रेकर व पर्यटक किल्ले, डोंगर, समुद्रकिनारा आदी ठिकाणी भटकंती करत आहेत. आणि या अद्भुत निसर्गाची मज्जा लुटतात. ताम्हाणी घाट, वरंध घाट व मोर्बे घाट येथून प्रवास करतांना ढगांची अनुभूती मिळत आहे. असंख्य पर्यटक येथे आवर्जून थांबून मज्जा लुटत आहेत. शिवाय रायगड, सुधागड, सरसगड, मानगड, सुरगड, मृगगड, विश्रामगड, कर्नाळा, आदींसह जिल्ह्यातील इतरही उंचावरील किल्ल्यांवर ढग व धुके पसरलेले असते. त्यामुळे येथे येणारे दुर्गप्रेमी व ट्रेकर्स दुर्गभ्रमंती बरोबरच ढगांची व धुक्याची अनुभूती घेतात..ताजे व प्रफुल्लीत करणारे हे वातावरण सर्वांनाच आकृष्ट करत आहे. प्रफुलित करणारे वातावरण आणि दिवाळीच्या सुट्ट्या यामुळे जिल्ह्यात पर्यटन वृद्धि सुद्धा होतांना दिसत आहे. जिल्ह्यातून मुंबई-गोवा तसेच मुंबई-बैंगलोर हे दोन महत्वाचे महामार्ग जातात. तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गसुद्धा जातो. या बरोबरच मुख्य शहरांना व गावांना जोडणारे अनेक राज्य महामार्ग व राज्य मार्ग देखिल आहेत. सध्या पडत असलेले दाट धुके आणि धुरके यामुळे या मार्गांवर पहाटे वाहतूक धीम्या गतीने सुरु आहे..प्रवासी व पर्यटकांना धुक्याचा आनंदधुक्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण खुप अल्हाददायक झाले आहे. त्यात दिवाळीचा सण देखील आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रवासी, पर्यटक या धुक्याचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. सकाळी धुक्यातुन फिरण्यासाठी निघालेल्यांना देखिल धुक्याची दुलई मोहित करत आहे. डोंगरावर पसरलेले ढग व धुक्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण खुप अल्हाददायक झाले आहे. पहाटे व सकाळी आवर्जून या ढगांचा आणि येथील निसर्ग सौन्दर्याचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. विशेषतः ताम्हिणी घाटात उतरलेले ढग व हिरवाई प्रचंड आकर्षित करीत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.वातावरणात गारवा पसरत आहे. अनेक पर्यटक व ट्रेकर खास येथील ढग व धुक्याचा आस्वाद घेण्यासाठी येत आहेत. धुक्याची चादर सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. अनेकजण येथील प्राणीपक्षी व निसर्ग सौन्दर्याचा आनंद लुटण्यासाठी दाखल होत आहेत. थंडीची चाहूल लागल्याने लवकरच स्थलांतरित पक्ष्यांचे देखील आगमन सुरू होईल. शंतनू कुवेसकर, निसर्ग प्राणी पक्षी अभ्यासक, माणगाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.