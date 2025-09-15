कोकण

Amboli Ghat Accident: 'आंबोली घाटामध्ये टेम्पो दरीत कोसळला'; ब्रेक निकामी झाल्याने दुर्घटना, चालक सुखरूप

Major Accident Averted: टेम्पो आंबोली घाटातील नाना पाणी जवळच्या धोकादायक वळणावर पोहाेचला असता गाडीचे ‘ब्रेक’ निकामी झाले. त्यामुळे चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि टेम्पो तब्बल ७० ते १०० फूट खोल दरीत जाऊन उलटला.
Tempo plunges into valley at Amboli Ghat after brake failure; driver safe."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी : नागपूरहून गोव्याला जाणारा आयशर टेम्पो रविवारी सकाळी आंबोली घाटातील नाना पाणी जवळच्या धोकादायक वळणावर दरीत कोसळला. ब्रेक निकामी झाल्याने वाहनाचा ताबा सुटला आणि टेम्पो तब्बल ७० ते १०० फूट खोल दरीत जाऊन उलटला. चालक किरकोळ जखमी झाला.

