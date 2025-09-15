Amboli Ghat Accident: 'आंबोली घाटामध्ये टेम्पो दरीत कोसळला'; ब्रेक निकामी झाल्याने दुर्घटना, चालक सुखरूप

सावंतवाडी : नागपूरहून गोव्याला जाणारा आयशर टेम्पो रविवारी सकाळी आंबोली घाटातील नाना पाणी जवळच्या धोकादायक वळणावर दरीत कोसळला. ब्रेक निकामी झाल्याने वाहनाचा ताबा सुटला आणि टेम्पो तब्बल ७० ते १०० फूट खोल दरीत जाऊन उलटला. चालक किरकोळ जखमी झाला..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अधिक माहिती अशी की ः अपघाग्रस्त टेम्पो हा नागपूरहून गोव्यात जात होता. टेम्पोमध्ये पावडरचा माल भरला होता. सुमित दत्ताजी उजवे (वय ३४, रा. माळा कॉलनी, नागपूर) हा गाडी चालवत होता. टेम्पो आंबोली घाटातील नाना पाणी जवळच्या धोकादायक वळणावर पोहाेचला असता गाडीचे ‘ब्रेक’ निकामी झाले. त्यामुळे चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि टेम्पो तब्बल ७० ते १०० फूट खोल दरीत जाऊन उलटला. या अपघातात केवळ दैव बलवत्तर म्हणून चालक सुमित हा किरकोळ जखमी झाला. .प्रवीण राऊत, यश राऊत आणि इतर स्थानिकांच्या मदतीने त्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढले. तसेच कर्नाटक येथील पर्यटकांनीही तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य केले. आंबोली रेस्क्यू ग्रुपचे प्रमुख संतोष पालेकर यांनी गाडी कोसळली तेव्हा प्रसंग अत्यंत धोकादायक होता. मात्र, चालकाचा जीव वाचल्याने मोठा दिलासा मिळाला, असे सांगितले. वाहन दरीत कोसळल्यामुळे मालाचे आणि गाडीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.आंबोली घाट हा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असला तरी धोकादायक वळणांमुळे येथे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. नाना पाणी परिसरात यापूर्वीही अनेकदा वाहन दरीत कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. घाटातील वळणावर वाहतूक करताना चालकांनी विशेष दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.