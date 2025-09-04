प्रशासनाच्या तात्पुरत्या उपाययोजना निरूपयोगी: कायमस्वरूपी दुरूस्तीची गरज

-राजेंद्र बाईतराजापूर : गेल्या काही वर्षामध्ये अणुस्कूरा घाट मार्गामध्ये पावसाळ्यामध्ये सातत्याने दरडी आणि माती कोसळण्याचे प्रकार घडत आहेत. नागमोड्या वळण्यांच्या या रस्त्यामध्ये अनेक ठिकाणी उंचच्या डोंगर, उभ्या रषेतील दरडी, मोठमोठ्या दगडी ठिकठिकाणी कधीही खाली कोसळण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. त्यामध्ये विशेषतः घाटमाथ्यावरील सुमारे तीन कि.मी.च्या परिसरातील दरडी अधिक धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत. पावसाने थोडा जोर धरताच धोकादायक स्थितीमध्ये उभ्या असलेल्या दरडी, मोठमोठ्या दगडी घसरून रस्त्यामध्ये येतात. त्यातून, घाटमाथा आणि कोकण यांना जोडणारा अणुस्कूरा घाटमार्ग प्रवासाच्यादृष्टीने धोकादायक ठरत आहे. .गेल्या दोन-तीन वर्षामध्ये अतिवृष्टीच्या काळामध्ये सातत्याने धोकादायक दरडी, मोठमोठे दगड आणि माती पडून अणुस्कूरा घाटमार्ग काही काळापुरता बंद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. विशेषतः जून आणि ऑगस्ट, 2024 मध्ये दरडी कोसळून घाटमार्ग तब्बल 36 तास वाहतूकीसाठी बंद राहील्याची घटना घडली होती. घाटातील धोकादायक स्थितीमध्ये अद्यापही बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे धोकादायक दरडी, माती आणि दगड कोसळण्याच्या गेल्या काही वर्षातील घटनांची पुनरावृत्ती यावर्षीही नुकतीच झाली. घाटरस्त्यामध्ये दरडीसह माती अन् दगड कोसळल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, पुढीलवर्षी त्या पुन्हा फेल ठरतात..अणुस्कूरा घाटमार्गामध्ये दरड कोसळणे वा भूस्खलन होणे यांसारख्या घटना बहुतांशवेळा पावसाळ्यामध्ये होतात. त्यामध्ये नागमोड्या वळणाच्या रस्त्यामध्ये माती आणि दगड येवून घाटमार्गातील वाहतूक ठप्प होत होते. आधीच अरूंद त्यामध्ये नागमोडी वळणे अशी स्थितीमुळे रस्त्यामध्ये पडलेली माती अन् दगड तातडीने बाजूला करणे गरजेचे असते. पावसाच्या सुरू असलेल्या रिपरिपीमुळे सातत्याने येणार्या व्यत्ययाचा सामना करीत रस्त्यातील नागमोड्या वळणांमध्ये पडलेली माती अन् दगड बाजूला करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आटोकाट प्रयत्न केला जातो. मात्र, माती पडलेल्या नागमोड्या वळणाच्या खालच्या बाजूलाही अनेक मोठी वळणे असतात. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात रस्त्यामध्ये पडलेली माती सुरक्षिततेच्यादृष्टीने तेथून उचलून लांब नेवून अन्यत्र टाकावी लागते. दरडी अन् माती बाजूला करून रस्ता वाहतूकीसाठी मोकळा करण्यामध्ये हिच बाब अनेकवेळा अडचणीची अन् आव्हानात्मक ठरते..नागमोड्या वळणांचा सुमारे नऊ कि.मी.चा मार्गधोकादायक दरडी, उंच सुळके आणि मातीअतिवृष्टीमध्ये कोसळण्याच्या वारंवार घटनाघाटमार्गातील उपाययोजना ठरतात तात्पुरत्यासद्यस्थितीमध्ये सुमारे तीन कि.मी.च्या परिसरातील दरडी धोकादायक स्थितीत.Sangli News: 'महामार्ग विस्तारीकरण भूसंपादनाशिवाय सुरू'; शेतकऱ्यांचा आरोप; विटा, बस्तवडे फाटादरम्यान रस्त्याचे काम बंद पाडले .पिकनिक स्पॉट ठरतोय डेंजर झोननागमोड्या वळणाच्या अणुस्कूरा घाटमार्गातून प्रवास करताना दाट धुक्याने लपेटलेले आणि हिरवाईने नटलेले डोंगर, उंचावरून फेसाळत पाण्याचे कोसळणारे धबधबे अशा अलौकीक निसर्गसौदर्याची अनुभूती घेण्याचा मोह प्रवाशांसह पर्यटकांना आवरता येत नाही. त्यासाठी घाटमार्गाच्या मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या ‘पिकनिक स्पॉट’ परिसरामध्ये प्रवासी, पर्यटक काहीकाळ थांबतात. मात्र, याच परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये सातत्याने भूस्खलन होवून रस्ता वाहतूकीसाठी बंद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या परिसरामध्ये भूस्खलन होण्याच्या स्थितीमध्ये आजही फारसा बदल झालेला दिसत नसल्याने अणुस्कूरा घाटातील ‘पिकनिक स्पॉट’ डेंजर झोनमध्ये कायम राहीलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.