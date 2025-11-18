Sawantwadi Politics:'सावंतवाडी पालिकेत आघाडीत बिघाडी'; भाजपकडून उमेदवार फेरबदल; सर्वच प्रमुख पक्षांना बंडखोरीची धास्ती..

सावंतवाडी: येथील पालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची प्रचंड गडबड दिसून आली. शहरात महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याने काँग्रेसने शक्तिप्रदर्शन करत साक्षी वंजारी यांच्या रुपाने नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारासह एकूण १६ जागेवर उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपने शेवटच्या क्षणी काही इच्छुकांचे पत्ते कट करत नव्या आणि अनपेक्षित चेहऱ्यांना रिंगणात उतरवले. दुसरीकडे काही इच्छुकांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्याने बंडखोरीची संभावना निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडूनही काही जागांवर उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी निर्माण झालेले हे चित्र पाहता यावेळची निवडणूक रंगतदार पाहायला मिळणार आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...सावंतवाडी पालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी रिंगणात उडी घेतली आहे. यामध्ये केवळ ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि मनसे यांनी हातमिळवणी करत एकत्र उमेदवार दिले आहेत; मात्र यामधून काँग्रेसने स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचे दिसून आले. ठाकरे शिवसेनेने काँग्रेसला चार जागा सोडण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु हा फॉर्मुला काँग्रेसला मान्य नसल्याने तसेच नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवर काँग्रेस ठाम असल्याने आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली. अखेर ठाकरे शिवसेनेनेही उर्वरित चार जागांवर शेवटच्या दिवशी उमेदवारी दाखल करण्यात आली. त्यांनी मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला सोबत घेत एकूण २१ जागांवर उमेदवारी दाखल केली असून सीमा मठकर यांच्या रुपाने नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार रिंगणात उतरवला आहे..काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी यांचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज आज शक्तिप्रदर्शनाने शहरातून रॅली काढत भरण्यात आला. त्यांच्यासोबत १६ जागांवर उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले. काँग्रेसची ही खेळी ठाकरे शिवसेनेसाठी काहीशी डोकेदुखी ठरणार आहे. दुसरीकडे महायुतीमधील घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून एकूण पाच जागांवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यामुळे काही तगड्या उमेदवारांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे..भाजपने शेवटच्या दिवशी वेगळी रणनीती आखत इच्छुक असलेल्या आणि ऑनलाइन अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांचे पत्ते कट करत नव्या चेहऱ्यांना अनपेक्षितरित्या रिंगणात उतरवले. यामध्ये प्रभाग ९ मधून स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलचे संचालक रुजूल पाटणकर यांना उमेदवारी दिली, तर त्या ठिकाणी महिला उमेदवार म्हणून माजी नगरसेवक अॅड. परिमल नाईक यांची पत्नी नीलम यांना संधी दिली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपने उमेदवारी दाखल केलेल्यांना पक्षाचा एबी फॉर्म दिला. त्यामुळे काही इच्छुकांची नाराजी पाहायला मिळाली. भाजपमधून सुरुवातीपासून स्पर्धेत असलेल्या काहींनी अपक्ष उमेदवारीही दाखल केली आहे. शिंदे शिवसेनेमध्ये सुद्धा हीच स्थिती पाहायला मिळाली..प्रभाग क्रमांक ६ मधून अर्चित पोकळे यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. त्या ठिकाणी देव्या सूर्याजी यांना शिंदे शिवसेनेने संधी दिली आहे, तर दुसरीकडे प्रभाग ५ मध्ये बबलू मिशाळ यांनी बंडखोरी केली आहे, प्रभाग ५ मधून शिंदे शिवसेनेने बंड्या कोरगावकर यांना रिंगणात उतरवले आहे. मिशाळ आणि पोकळे हे दोघेही आमदार केसरकर यांचे खंदे समर्थक आहेत. त्यांनी केलेली बंडखोरी शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांना मारक ठरणार आहे. त्यामुळे दोघांचीही नाराजी दूर करत उमेदवारी मागे घेण्यासाठी केसरकर यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यास शिंदे शिवसेनेला निवडणूक अडचणीची होणार आहे..भाजपकडून देखील काही इच्छुकांचा पत्ता कट झाल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवार दाखल केली आहे. प्रभाग क्रमांक ३ मधून राधिका चितारी यांनी अपक्ष उमेदवारी भरल्याने त्या ठिकाणी भाजपच्या उमेदवार असलेल्या मोहिनी मडगावकर यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...उल्का वारंग ‘नॉट रिचेबल’राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने यावेळी स्वतंत्र रिंगणात उतरण्याची तयारी केली होती. त्यांनी युतीसंदर्भात प्रयत्न केले, परंतु मित्रपक्षांकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी नगराध्यक्षपदासाठी उल्का वारंग यांचे नाव जाहीर करत सर्व जागांवर उमेदवार उतरण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु प्रत्यक्ष उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाचे नाव जाहीर केलेल्या उल्का वारंग यांचा मोबाईल ‘नॉट रिचेबल’ असल्याने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची गोची झाली. अखेर ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी दाखल करण्यासाठी त्या हजर न राहिल्याने अजित पवार गटाला केवळ नगरसेवकपदांच्या पाच जागांवर उमेदवारी दाखल करण्यावर समाधान मानले. उल्का वारंग उमेदवारी दाखल करण्यासाठी येत होत्या, त्यांच्यासोबत अन्य नगरसेवकपदाचे उमेदवार होते, परंतु ते अर्ध्यावरून परतल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष उदय भोसले यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.