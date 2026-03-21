School Teacher : टेरवमधील त्या शिक्षिकेची होणार बदली; गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे आश्वासन, शाळाबंद आंदोलन स्थगित

चिपळूण : तालुक्यातील टेरव येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नं. १ शाळेतील तक्रार असलेल्या शिक्षिकेची बदली केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामंपचायतीने तसेच पालकांनी शाळा बंद करू नये, असे आश्वासन सभापती तसेच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले..त्यामुळे २० पासून होणारे शाळा बंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले.तालुक्यातील टेरव शाळेतील एका शिक्षिकेच्या कामकाजावरून पालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ वैतागले आहेत. शाळेत वेळेत येण्याचा पत्ता नाही, योग्य शिक्षण देता येत नाही, अशा अनेक तक्रारींची दखल घेत संबंधित शिक्षिकेची बदली करावी अन्यथा २० मार्चपासून शाळा बंद आंदोलन करण्याचा ठराव टेरव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत केला होता. तसे पत्र ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीला दिले होते..School Teacher : 'त्या' शिक्षिकेची बदली न केल्यास शाळा बंद; टेरव ग्रामपंचायतीचा ठराव, तक्रारींबाबत कार्यवाही करण्यात टाळाटाळ.टेरवमधील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नं. एक येथे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या १३५ आहे. डिसेंबर २०२३ पासून या शाळेत उपशिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या एका महिला उपशिक्षिकेबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पंचायत समितीकडेही वारंवार तक्रारी झाल्या असता अद्याप कारवाई झालेली नाही..१८ मार्चला झालेल्या टेरव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत चर्चा करून संबंधित शिक्षिकेची त्वरित बदली करण्याची मागणी झाली. ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे. .संबंधित शिक्षिका सध्या वैद्यकीय रजेवर आहेत. शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांचेच मोठे नुकसान होणार आहे. त्यासाठी तक्रार असलेल्या शिक्षिकेची इतरत्र बदली केली जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आला आहे. .शाळेसाठी अतिरिक्त शिक्षकाची नियुक्तीया शाळेवर अतिरिक्त शिक्षकदेखील दिला असल्याचे सभापती सूर्यकांत खेतले व गटशिक्षणाधिकारी दादासाहेब इरनाक यांनी सांगितले. परिणामी, पंचायत समितीची कार्यवाही पाहून शाळा बंद आंदोलन स्थगित केल्याचे सरपंच किशोर कदम यांनी सांगितले.