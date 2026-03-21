कोकण

School Teacher : टेरवमधील त्या शिक्षिकेची होणार बदली; गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे आश्वासन, शाळाबंद आंदोलन स्थगित

Protest Withdrawn : टेरव येथील जिल्हा परिषद शाळेत सुरू असलेला वाद अखेर मार्गी लागला आहे. पालक आणि ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर संबंधित शिक्षिकेची बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे होणारे शाळाबंद आंदोलनही स्थगित करण्यात आले आहे.
teacher Protest

चिपळूण : तालुक्यातील टेरव येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नं. १ शाळेतील तक्रार असलेल्या शिक्षिकेची बदली केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामंपचायतीने तसेच पालकांनी शाळा बंद करू नये, असे आश्वासन सभापती तसेच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले.

Related Stories

No stories found.