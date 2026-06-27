Raigad TET Exam : टीईटीसाठी १००-१५० किमीचा जीवघेणा प्रवास; दक्षिण रायगडच्या शिक्षकांना पनवेलपुरतेच केंद्र, महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे चिंतेचे वातावरण

पाली : रायगड जिल्ह्यात रविवारी (ता. 28) आयोजित करण्यात आलेल्या टीईटी (TET) परीक्षेसाठी जिल्हा प्रशासन आणि शिक्षण विभाग सज्ज झाले असले, तरी या नियोजनामुळे दक्षिण रायगडमधील हजारो शिक्षकांना मात्र प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ९ परीक्षा केंद्रे केवळ पनवेल तालुक्यातच ठेवण्यात आल्यामुळे दूरवरच्या तालुक्यांतील शिक्षकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यातच मुंबई-गोवा महामार्गाची झालेली दुरवस्था आणि त्यावरील वाहतूक कोंडी या प्रवासात मोठा अडसर ठरणार असल्याने शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..रायगड जिल्ह्यातील तब्बल १०,२०३ शिक्षक ही परीक्षा देणार आहेत. मात्र, या सर्व १० हजारहून अधिक परीक्षार्थींसाठी केवळ पनवेल तालुक्यातील ९ केंद्रांवरच परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण रायगडमधील पोलादपूर, महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा आणि माणगाव या दुर्गम व लांबच्या तालुक्यातून येणाऱ्या शिक्षकांचे हाल होणार आहेत. या तालुक्यांमधून पनवेलचे अंतर तब्बल १०० ते १५० किलोमीटर इतके आहे. एवढ्या मोठ्या अंतराचा प्रवास करून वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे शिक्षकांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे..दक्षिण रायगडमधून पनवेलकडे येण्यासाठी शिक्षकांना प्रामुख्याने मुंबई-गोवा महामार्गाचा वापर करावा लागणार आहे. मात्र, या महामार्गाची झालेली दुरवस्था, सुरु असलेले काम, रस्त्यावरील खड्डे आणि ठिकठिकाणी होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी यामुळे हा १०० ते १५० किमीचा प्रवास अधिकच खडतर आणि वेळखाऊ बनला आहे. महामार्गावरील अनपेक्षित वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत पोहोचणे शक्य होईल का, अशी भीती शिक्षकांना सतावत आहे..परीक्षा केंद्रांवर कोणताही गैरप्रकार घडू नये म्हणून आधार बायोमॅट्रिक व फ्रीस्कींग (तपासणी) केली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनाने परीक्षार्थींना पेपर १ साठी सकाळी ८:३० वाजता आणि पेपर २ साठी दुपारी १२:३० वाजता केंद्रावर उपस्थित राहण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. सकाळी साडेआठ वाजता पनवेल गाठण्यासाठी आणि महामार्गावरील खड्डे व वाहतूक कोंडीचा अंदाज घेऊन दक्षिण रायगडमधील शिक्षकांना पहाटेच घर सोडावे लागणार आहे..या कठीण प्रवासामुळे, महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे आणि वेळेच्या बंधनामुळे शिक्षकांनी आतापासूनच पर्यायी व्यवस्था शोधण्यास सुरुवात केली आहे. ऐन परीक्षेच्या दिवशी महामार्गावर अडकून पडण्यापेक्षा अनेक शिक्षकांनी आदल्या दिवशीच पनवेल किंवा आसपासच्या भागात नातेवाईकांकडे किंवा हॉटेलमध्ये वस्ती करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे शिक्षकांवर नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. तर जे शिक्षक आदल्या दिवशी येऊ शकत नाहीत, त्यांना परीक्षा हुकू नये म्हणून मध्यरात्री किंवा पहाटे लवकर निघून जीवघेणा प्रवास करावा लागणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिला शिक्षकांना बसणार आहे. तसेच लहान मुले असणाऱ्या शिक्षिकांना लहान मुलांना घेऊन केंद्रावर यावे लागणार आहे. किंवा नातेवाईकांकडे मुलांना सोडून यावे लागणार आहे. यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था आणि दुरवरील परीक्षा केंद्रांचे नियोजन यामुळे दक्षिण रायगडमधील शिक्षकांवर, विशेषतः महिला, दिव्यांग व जेष्ठ शिक्षक यांना ऐन परीक्षेच्या दिवशी प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाची वेळ आली आहे. प्रशासनाने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा होता.राजेंद्र अंबिके, परीक्षार्थी, पाली.सर्व केंद्रे एकाच तालुक्यात ठेवण्याऐ्वजी ती विभागवार असायला हवी होती, जेणेकरून सर्वांना सोईचे झाले असते. आणि त्रास देखील वाचला असता.त्रियुग खेडेकर, परीक्षार्थी, महाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.