कोकण

Thailand Devotees: थायलंडचे भाविक पालीत आले, बल्लाळेश्वराचे दर्शन घेतले; ‘थाई’ भाषेतील संवादाची सोशल मीडियावर चर्चा

Thailand Devotees Visit Ballaleshwar Temple In Pali: थायलंडमधील शेकडो गणेशभक्तांचा पालीतील श्री बल्लाळेश्वर दर्शनाचा उत्साह; थाई भाषेतील संवादामुळे भाविक आणि स्थानिकांमध्ये अनोखे बंध निर्माण
Thailand Ganesh Devotees At Pali Ballaleshwar Temple Gain Attention As Local Guide Connects With Them In Their Thai Language

Thailand Ganesh Devotees At Pali Ballaleshwar Temple Gain Attention As Local Guide Connects With Them In Their Thai Language

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालीतील श्री बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही थायलंड येथील गणेश भक्तांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. अनंत चतुर्दशीच्या सांगतेनंतर दरवर्षी मुंबईतील गणेशोत्सव अनुभवून पालीमध्ये येणाऱ्या या परदेशी भक्तांची बल्लाळेश्वर चरणी असलेली अथांग भक्ती संपूर्ण परिसरात कौतुकाचा विषय ठरत आहे.

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