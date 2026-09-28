Thailand Devotees: थायलंडचे भाविक पालीत आले, बल्लाळेश्वराचे दर्शन घेतले; ‘थाई’ भाषेतील संवादाची सोशल मीडियावर चर्चा

पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालीतील श्री बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही थायलंड येथील गणेश भक्तांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. अनंत चतुर्दशीच्या सांगतेनंतर दरवर्षी मुंबईतील गणेशोत्सव अनुभवून पालीमध्ये येणाऱ्या या परदेशी भक्तांची बल्लाळेश्वर चरणी असलेली अथांग भक्ती संपूर्ण परिसरात कौतुकाचा विषय ठरत आहे. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या प्रवासात तब्बल २५० ते ३०० थायलंडवासीयांनी बल्लाळेश्वराचे भाविकतेने दर्शन घेतले असून, सोमवारी (ता. २८) देखील थाई भाविकांचा मोठा समूह पालीत दाखल झाला..परदेशातून आलेल्या या गणेश भक्तांशी संवाद साधताना भाषेचा अडसर पूर्णपणे दूर झाला तो स्थानिक व्यावसायिक मनोज मोरे यांच्यामुळे. मनोज मोरे यांनी थायलंडच्या भक्तांशी थेट त्यांच्या मातृभाषेत म्हणजेच ‘थाई’ भाषेत अस्खलितपणे साधलेला संवाद पाहून उपस्थित सर्वच स्थानिक व भाविक अचंबित झाले.. थायलंड येथील 'मास्टर बेस्ट' या ग्रुपच्या माध्यमातून दरवर्षी शेकडो गणेशभक्त भारताच्या दौऱ्यावर येतात. या परदेशी पाहुण्यांना येथील धार्मिक परंपरा, बल्लाळेश्वराचे माहात्म्य आणि स्थानिक संस्कृती मनोज मोरे अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून सांगत आहेत. आपल्याच भाषेत मार्गदर्शन मिळत असल्याने थायलंडचे भाविक अत्यंत आनंदी आणि भारावून गेले आहेत..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.मनोज मोरे यांच्या या संवादाचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून दोन्ही देशांतील धार्मिक व आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला मोठी उभारी मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.