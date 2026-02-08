Mumbai Goa Highway Traffic : इंदापूर-माणगाव वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा मनस्ताप, बाह्यवळण मार्गाचे काम खोळंबल्याने समस्या

पाली : माणगाव व इंदापूर येथे शनिवारी (ता. 7) व रविवारी (ता. 8) सलग दोन दिवस प्रवासी व पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. याच मार्गावर वाकण नाका येथे तसेच कोलाड येथे देखील मोठ्या प्रमाणावरती वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. .इंदापूर ते माणगाव येथे सतत वाहतूक कोंडी होत आहे. या दोन्ही ठिकाणी बाह्यवळण मार्गाचे काम अनेक वर्षांपासून खोळंबले आहे. परिणामी इंदापूर व माणगाव या गावातूनच वाहने जातात. येथील अरुंद रस्ता असल्यामुळे दोन्हीकडचे वाहनांना जाण्यास अडथळा निर्माण होतो आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. शिवाय कोलाड या ठिकाणी फ्लायओव्हरचे काम सुरू आहे. तिथे देखील कोंडी होते. वाकण नाक्यावर देखील तिन्ही बाजूने वाहने येत असल्यामुळे कोंडी होते..Mumbai Goa Highway Traffic : सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमुळे वाहतूक कोंडीचे विघ्न! मुंबई गोवा महामार्गासह इतरही ठिकाणी वाहतूक कोंडीने पर्यटक प्रवासी बेजार.शनिवारी व रविवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कालखंडात मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहतुकीला बंदी असल्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने अधिसूचना जाहीर केली. पण याबाबत अंमलबजावणी केली नाही. कारण दोन्ही दिवस येथून मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहतूक सुरू होती. याचा त्रास प्रवासी व वाहन चालक आणि पर्यटकांना झाला. जिल्हा प्रशासन तसेच पोलीस कोणतीच कारवाई करण्यात कसूर करतांना दिसली. असे सामाजिक कार्यकर्ते कपिल पाटील यांनी सांगितले..शनिवारी (ता. 7) नवी मुंबईवरून श्रीवर्धन येथे सहकुटुंब गावी जाण्यासाठी निघालो असता इंदापूर येथे तब्बल दोन तास वाहतुक कोंडीत अडकलो होतो. रविवारी (ता. 8) सायंकाळी देखील तीच परिस्थिती होती. तेव्हाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला आणि तब्बल दोन तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागले. यामुळे हकनाक खूप त्रासाला सामोरे जावे लागले.प्रकाश मुद्राळे, नागरिक, बोर्लीपंचतन, श्रीवर्धन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.