Mumbai Goa Highway Traffic : इंदापूर-माणगाव वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा मनस्ताप, बाह्यवळण मार्गाचे काम खोळंबल्याने समस्या

Mumbai-Goa highway traffic congestion : मुंबई-गोवा महामार्गावर माणगाव आणि इंदापूर येथे सलग दोन दिवस वाहतूक कोंडी झाली. अरुंद रस्त्यांमुळे वाहनांची लांब रांगा लागल्या. कोलाड आणि वाकण नाक्यावर देखील कोंडी झाली. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप.
अमित गवळे
पाली : माणगाव व इंदापूर येथे शनिवारी (ता. 7) व रविवारी (ता. 8) सलग दोन दिवस प्रवासी व पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. याच मार्गावर वाकण नाका येथे तसेच कोलाड येथे देखील मोठ्या प्रमाणावरती वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.

