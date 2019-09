सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अजूनही 389 कुपोषित मुले 

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात कुपोषण स्थिती अद्यापही आटोक्‍यात आलेली नाही. जिल्ह्यात तब्बल 389 कुपोषित मुले असल्याची आकडेवारी आजच्या जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समिती सभेत पुढे आली. जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीची सभा सभापती पल्लवी राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव राम चव्हाण, सदस्य संपदा देसाई, पल्लवी झीमाळ आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. वैभववाडी तालुक्‍यातील एका प्राथमिक शिक्षकांकडून त्याच शाळेतील विद्यार्थीनींसोबत गैरवर्तन करण्यात आले. याबाबत संबंधित शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाईही झाली; मात्र याची चौकशी करताना आयुक्‍त स्तरावर याबाबत सुनावणी होते. अशावेळी संबंधित अन्यायग्रस्त विद्यार्थीनीला या सुनावणीला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी संबंधित मानसिक दडपणाखाली असलेल्या मुलीचे आर्थिक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसान होते. ही बाब सदस्य पल्लवी राऊळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिली. याबाबत आयुक्‍तस्तरावर चौकशी होत असली तरी अशा घटनेत संबंधित विद्यार्थीनीच्या होत असलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक नुकसानीचा विचार होण्याची गरज आहे. यावर चर्चा होवून अशा घटनेत आयुक्‍त स्तरावर सुनावणी न घेता, ती आयुक्‍त यांच्यामार्फत जिल्हास्तरावरच सुनावणी घेण्यात यावी, असा ठराव आजच्या महिला व बाल विकास समिती सभेत घेण्यात आला. सभेत या विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या प्राप्त प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात आली. महिलाना घरघंटी पुरविणे, शिलाई मशीन पुरविणे आदींसह संगणक प्रशिक्षण व कराटे प्रशिक्षणाचा समावेश आहे; मात्र कराटे प्रशिक्षण देण्यासाठी अद्याप संस्थांकडून प्रस्तावच प्राप्त झाले नसल्याची माहिती देतानाच विधानसभा निवडणूक आचारसंहीतेनंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येईल, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. 482 अंगणवाड्यांना अद्याप इमारती नाहीत

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1,242 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 166 अंगणवाड्या भाड्याच्या खाजगी जागेत भरविण्यात येत आहेत. तर 242 अंगणवाडया जि. प. शाळेत व 76 अंगणवाड्या समाजमंदीरे संस्था आदी ठिकाणी भरविल्या जात आहेत. अद्यापही जिल्ह्यातील 482 अंगणवाड्यांना स्वतःच्या मालकीच्या इमारती नाहीत, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. 128 पदे रिक्‍त

जिल्ह्यात अद्यापही अंगणवाडी सेविकांची 47 पदे, मिनी अंगणवाडी सेविकांची 18 पदं यासह मदतनीसांची 61 पदे रिक्‍त आहेत. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण 128 पदे रिक्‍त असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तर ही रिक्‍तपदे आचारसंहितेनंतर भरण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती दिली. तीव्र कमी वजनाची (सॅम) 77 बालके

जिल्ह्यात कुपोषण मुक्‍तीसाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केले जात आहेत. मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी लाखो रूपये आतापर्यंत खर्च करून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तरीही जिल्ह्यात सध्यस्थितीत कमी वजनाची (मॅम) 312 बालगे तर तीव्र कमी वजनाची (सॅम) 77 बालके अशी मिळून एकूण 389 एवढी बालके अद्यापही सर्वसाधारण श्रेणीमध्ये नाहीत. कुपोषणाच्या विळख्यात अडकली असल्याची बाब सभेत उघड झाली.



