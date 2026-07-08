Gas Cylinder : खारपाडा येथे नदीत व खाडीत सिलिंडरचा पूर; हजारो गॅस सिलिंडर पाण्यात आले वाहून, चक्क बोटीने सिलेंडर काढले बाहेर

पाली - मुंबई गोवा महामार्गावर खारपाडा येथे खाडीच्या व नदीच्या वेगवान प्रवाहात अचानक हजारो गॅस सिलिंडर वाहून जात असल्याचे पाहायला मिळाले. पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाणारे हे सिलेंडर पाहून स्थानिक नागरिकांनी ते काढण्यासाठी एकच झुंबड केली होती. अनेकांनी चक्क छोट्या होड्या घेऊन जाऊन हे सिलेंडर काढले. .गढूळ पाण्यामध्ये हजारो गॅस सिलिंडर हेलकावे खात धरमतर खाडीच्या दिशेने पुढे वाहून जात होते. हे गॅस सिलेंडर रसायनी येथील एचपीसीएल कंपनीच्या आवारातून पातळगंगा नदीवाटे या खाडीत वाहून आल्याचा प्राथमिक अंदाज स्थानिक नागरिकांनी वर्तविला आहे..पाण्यातून हजारो सिलिंडर वाहून जात असल्याची बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि ही आगळीवेगळी लूट करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची खाडीकिनारी एकच गर्दी झाली. पेण तालुक्यातील खारपाड्या पासून ते अगदी दादर गावापर्यंतच्या खाडी पात्रात सिलेंडर तरंगताना दिसत होते. हे सिलिंडर धरमतर खाडीच्या दिशेने पुढे सरकत होते. यावेळी गावातील तरुणांनी आणि नागरिकांनी जिवाची पर्वा न करता जमेल तसे हे सिलिंडर पाण्याबाहेर काढण्यास सुरुवात केली..काही साहसी नागरिकांनी तर चक्क आपल्या छोट्या बोटी आणि होड्या पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात उतरवल्या. नदीच्या मध्यभागात जाऊन बोटीच्या सहाय्याने सिलिंडर ओढून ते होडीत जमा करण्याचे धाडस अनेक जण करत होते. होडीमध्ये एका वेळी अनेक सिलिंडर भरून ते किनाऱ्यावर आणले जात होते. तर काहीजण पुलावर उभे राहून सिलेंडर काढत होते. सिलिंडर हस्तगत करण्यासाठी लोकांमध्ये मोठी चढाओढ निर्माण झाली होती..या अजब घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील वाहतूकदार आणि नागरिकांनी पुलावर आणि रस्त्यांच्या कडेला मोठी गर्दी केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गॅस सिलिंडर पाण्यात कसे आले आणि यामागे नेमका कोणाचा हलगर्जीपणा आहे, याचा शोध आता घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.