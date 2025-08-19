कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे पहिला युक्तीवाद रत्नागिरीकराचा
अॅड. राकेश भाटकर
सर्किट बेंचपुढे रत्नागिरीकराचा युक्तिवाद
ॲड. भाटकरना पहिली संधी ; पोलिसांविरोधात तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचचे उद्घाटन काल (ता. १७) झाले. आज प्रत्यक्षात कामकाज सुरू झाले. या ऐतिहासिक दिवशी खंडपीठासमोर नेमण्यात आलेल्या पहिल्याच प्रकरणात युक्तिवाद करण्याचा मान रत्नागिरी जिल्ह्यातील वकील राकेश भाटकर यांना मिळाला.
या दिवशी प्रशासकीय न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांची सर्किट बेंचचे प्रथम खंडपीठ न्यायालय म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्यासमोर ॲड. भाटकर यांचे पहिले प्रकरण पटलावर होते, ज्यात रत्नागिरीतील रहिवासी जय कदम यांनी कोल्हापूर येथील पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत त्यांनी आपल्या क्रेनची अनधिकृत विक्री व मुलाला झालेल्या पोलिस मारहाणीचा उल्लेख केला होता. संबंधित प्रकरणांत कुठलाही गुन्हा न नोंदवण्याचा हलगर्जीपणा पोलिसांनी केल्यामुळे त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
