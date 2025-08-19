शशिकांत मोदींनी मागितली राणेंची माफी
शशिकांत मोदी यांचा राणेंसमोर माफीनामा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः शिवसेनेतून भाजपमध्ये दाखल झालेले शहरप्रमुख शशिकांत मोदी यांनी बंदरविकास मंत्री नीतेश राणेंसमोर माफी मागितली. गेल्या वर्षी शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या कार्यालयासमोर आमदार नीलेश राणे यांनी शक्तीप्रदर्शन केले होते. त्या वेळी दोन्ही बाजूने दगडफेक झाली होती. त्या वेळी मोदी शिवसेनेचे शहरप्रमुख होते.
या वेळी आमदार नीलेश राणे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस होते आणि शशिकांत मोदी शिवसेनेचे शहरप्रमुख होते. विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान नीलेश राणे भाजपमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात गेले. शशिकांत मोदी यांनी भाजपची वाट धरली. त्यांना शहरप्रमुख पदावर काम करण्याची संधी भाजपकडून देण्यात आली आहे; मात्र भाजपमधील स्थानिक कार्यकर्त्यांचा एक गट त्यांना मानण्यास तयार नाही. कारण, सुरुवातीपासून पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणारे बाजूला गेले आणि बाहेरून आलेल्या मोदींना शहरप्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. चिपळूणच्या भाजपमध्ये राणे कुटुंबीयांना मानणारे कार्यकर्ते आहेत. मंत्री नीतेश राणे, खासदार नारायण राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांचा चिपळूणशी सततचा संपर्क असतो. राणे कुटुंबाशी घेतलेला पंगा मोदींना त्यांच्या राजकीय वाटचालीत अडचणीचा ठरत होता. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी चिपळूण दौऱ्यावर आलेले बंदरविकास मंत्री नीतेश राणे यांच्या दौऱ्यात शशिकांत मोदी यांनी कार्यकर्त्यांसमोर राणे कुटुंबीयांची माफी मागितली. या वेळी भाजपमधील अनेकांना आनंद झाला. मला शहरप्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी पक्षाने दिली आहे. या पदाला न्याय देत पक्ष वाढवण्यासाठी काम करेन, अशी ग्वाहीसुद्धा त्यांनी या वेळी दिली.
