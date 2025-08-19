राधाकृष्ण जोडी स्पर्धेत आर्या सावंत व कियांश गोरीवले प्रथम
रत्नागिरी ः जिल्हास्तरीय राधाकृष्ण जोडी स्पर्धेत सहभागी झालेले सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयाचे विद्यार्थी.
आर्या सावंत, कियांश गोरीवले प्रथम
राधाकृष्ण जोडी स्पर्धा ; २५ स्पर्धकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ ः येथील श्री राधाकृष्ण मंदिर वैश्य संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्ष आणि कृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त राधाकृष्ण मंदिरात घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय उत्कृष्ट श्री राधाकृष्ण जोडी स्पर्धेत रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयातील आर्या सावंत ही उत्कृष्ट राधा तर उत्कृष्ट कृष्ण कियांश गोरीवले ठरला.
स्पर्धेत जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यामध्ये रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयातील २५ स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला होता. विजेत्यांना सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख रक्कम देऊन सन्मानित करण्यात आले. सर्व नोंदणीकृत शाळेतून विशेष पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी महम्मद ककेरी याने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याच पद्धतीने टॉप टेन स्पर्धकांमधून प्रशालेच्या सात विद्यार्थ्यांची निवड झाली. पाचवीच्या गटामधून मिहीर आपकरे, गिरिजा पाटील, सहावी गटामधून आराध्य बोरकर, ईश्वरी बावणे, सातवीच्या गटामधून योगिता नवरंगे, अक्षरा खामकर, तनिष्का मोहिते यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक मिळवले. त्यांना प्रमाणपत्र व रोख रक्कम देण्यात आली. जांभेकर प्रशालेच्या शिक्षिका पूनम नाटेकर व वैभवी नाखरेकर यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले. मुख्याध्यापिका संजना तारी यांनी त्यांचे कौतुक केले.
या स्पर्धेमध्ये सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयाचे २९ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सर्वोत्कृष्ट कृष्ण हे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयाची अलिशा कोळंबेकर हिने मिळवले. यामध्ये सहभागी असलेल्या शाळांपैकी सौ. गोदूताई जांभेकर विद्यालयाने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
