पाच स्पर्धांमध्ये विजेतेपद

रत्नागिरी : फगरवठार येथील श्री महापुरुष गोविंदा पथकातील गोविंदा.
‘महापुरुष पथका’स पाच स्पर्धेत विजेतेपद
दापोली, चिपळूण, रत्नागिरीतील यश ; परिसरात कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : फगरवठार येथील श्री महापुरुष गोविंदा पथकाने पाच ठिकाणी दहीहंडी फोडून क्रमांक मिळवला. सलग पाचव्या वर्षी या पथकाने सर्वांची वाहव्वा मिळवली. सुमारे महिनाभर आधी दररोज रात्री महापुरुष गोविंदा पथक दहीहंडीच्या मनोऱ्यांचा सराव करत होते. त्यामुळेच दापोली, चिपळूण व रत्नागिरी येथील दहीहंडी उत्सवात या पथकाने यश मिळवले. याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे.
कुवारबावच्या स्पर्धेत महापुरुष गोविंदा पथकाने ६.१४ सेकंदात विजेतेपद पटकावले. लक्ष्मीचौक येथील मनसे दहीहंडी स्पर्धेत ७.२१ सेकंदात थर रचले. मंत्री उदय सामंत पुरस्कृत दहीहंडी स्पर्धेत ७.८ सेकंदात मनोरा रचून उपविजेतेपद मिळवले. केतन शेट्ये पुरस्कृत दहीहंडीत ५ थरांची यशस्वी सलामी ७.१४ सेकंदात दिली तसेच राजू मयेकर पुरस्कृत दहीहंडीमध्ये ७.३१ सेकंदात पाच थरांची यशस्वी सलामी दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते विजय खेडेकर, अमेय ज्वेलर्सचे अमेय वीरकर, उत्साही तरुण मित्रमंडळ, फगरवठार नाका, संजय मोरे आणि मित्रमंडळी, नितीन जाधव यांनी या पथकाला मदतीच्या स्वरूपात हातभार लावला तसेच फगरवठारमधील ग्रामस्थांनीही मार्गदर्शन केले, शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे दापोली आणि चिपळूण प्रो गोविंदा स्पर्धा खेळू शकलो, असे पथकाच्यावतीने सांगण्यात आले.
